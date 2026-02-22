Incautadas más de 1,1 toneladas de cocaína en Bolivia

Durante el amplio operativo desplegado en Cochabamba, las fuerzas de seguridad confrontaron un ataque armado mientras intervenían una pista clandestina utilizada para vuelos de droga, logrando el aseguramiento de una aeronave, un vehículo y 895 kilogramos de cocaína, según el comunicado oficial al que tuvo acceso la prensa. A raíz de estas acciones, el Ministerio de Defensa Social y Sustancias Controladas calculó en 3,5 millones de dólares (2,9 millones de euros) las pérdidas económicas para las redes del narcotráfico, resultado directo del impacto en la producción, distribución y logística de estas organizaciones, informó el medio, consignando datos del Gobierno.

Según el reporte divulgado por las autoridades, el operativo abarcó cinco puntos estratégicos y permitió la incautación de más de 1,1 toneladas de cocaína en el departamento de Cochabamba, provincia de Chapare. El medio destacó que, además de lo decomisado en la pista aérea, otros hallazgos cruciales incluyeron el desmantelamiento de 16 fábricas de procesamiento de cocaína y la intervención a un laboratorio de cristalización. En estos lugares, las fuerzas del orden confiscaron 163 kilogramos de pasta base y clorhidrato de cocaína, mientras que en paralelo se recogieron 2.720 litros de "agua rica", equivalentes a cerca de 103 kilogramos adicionales de droga en proceso de fabricación.

De acuerdo con la información oficial publicada, la intervención también permitió el secuestro de insumos químicos y materiales clave en la producción de cocaína. Entre los principales se contabilizaron 30 bidones de acetato de etilo, un reactivo indispensable en la elaboración de la sustancia, así como cantidades relevantes de combustibles y otros componentes empleados por los grupos criminales para sostener el ciclo productivo de la droga.

El Viceministerio de Defensa Social y Sustancias Controladas destacó la firmeza de estas acciones y puso en valor los resultados obtenidos en la operación de Cochabamba. El organismo puntualizó que una de las consecuencias directas del operativo fue afectar de forma notoria la capacidad financiera y logística de los grupos vinculados al tráfico de drogas en la región.

Durante el anuncio, las autoridades enfatizaron su determinación ante este tipo de delitos. “El Estado actúa con firmeza y resultados concretos en la lucha contra el narcotráfico en todo el territorio nacional”, afirmaron desde el organismo, cita replicada en el comunicado y por medios como el consignado.

El despliegue en Chapare no solo supuso la incautación de la droga lista y en proceso, sino que también contribuyó al debilitamiento de la infraestructura que sostiene el tráfico ilícito en la zona. Las fuerzas de seguridad neutralizaron una ruta aérea clandestina, obstaculizando los transportes de drogas fuera del país, y destruyeron instalaciones donde se realizaban las fases más críticas en la conversión y preparación de la cocaína para su venta y distribución.

El operativo, según detalló el Gobierno boliviano, integró a equipos multidisciplinarios de las fuerzas de seguridad, quienes actuaron de manera coordinada en cada uno de los puntos intervenidos. El enfrentamiento con los individuos armados en la pista clandestina subrayó el nivel de resistencia ofrecido por los grupos criminales, aunque los efectivos lograron mantener el control de la situación y proceder con las incautaciones correspondientes.

De acuerdo con la cobertura del medio, la cantidad total de droga confiscada, incluidos los distintos tipos y los materiales en proceso, refleja la magnitud de la actividad ilícita en la zona y el alcance logístico de las organizaciones desarticuladas. La intervención, de esta manera, representa un golpe importante a la estructura y financiamiento de los cárteles de droga, quienes dependen de estos recursos y operaciones para mantener sus actividades tanto a nivel nacional como internacional.

El Gobierno remarcó que tales operativos mantienen la línea de su política nacional en materia de lucha contra el narcotráfico, buscando tanto reducir la oferta de sustancias ilícitas como afectar las estructuras materiales y financieras de los grupos dedicados a este tipo de delitos en toda Bolivia.