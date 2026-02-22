Agencias

Fani Carbajo a punto de pasar por quirófano: "Me tienen que quitar una parte del útero"

Muy preocupada, asustada y con las emociones a flor de piel, así está viviendo Fani Carbajo estos momentos en los que su salud está pendiente de una delicada operación y unos resultados que le tienen en vilo. "La semana que viene me opero y en el legrado van a ver si la lesión ha subido más o no", explicaba. "Me quitan una parte de útero para quitarme esas células cancerígenas y yo espero que no vaya a más. Espero y rezo", decía con fe.

La exconcursante de 'La isla de las tentaciones' desgranaba el primer diagnóstico en el que los especialistas informaron de que padece el virus del papiloma humano: "Yo tengo la cepa 16, que el cuerpo no lo elimina y encima deriva en células cancerígenas, que si no se ve a tiempo puede derivar en un cáncer de útero".

Fani explicaba que gracias a las revisiones ginecológicas anuales ha sido como se lo han detectado: "Me hicieron una revisión, me vieron el papiloma, no vieron más, al año siguiente me hicieron otra revisión, me hicieron una biopsia y ahí fue cuando vieron que se me habían desarrollado en un año esas células, por eso hay que operarme ya, porque en un año se ha desarrollado y no saben ahora mismo cómo están atacando mi cuerpo". Con dos hijos, entre ellos una bebé, Fani Carbajo piensa en un futuro y en la posibilidad de ampliar la familia, unos planes que podrían verse truncados. Pincha en el vídeo para ver las imágenes.

