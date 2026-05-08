El 68% de los titulares del IMV son mujeres y cerca de 142.000 hogares monoparentales, según Inclusión

El 68% de las personas (575.589) titulares del Ingreso Mínimo Vital (IMV) y el 53,4% de los beneficiarios (1.379.839) en abril son mujeres, y cerca de 142.000 hogares son monoparentales, según el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

La última estadística publicada por el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) , recogida por Europa Press, refleja que el IMV ha llegado en abril a un total de 846.454 hogares y en 581.054 de ellos viven menores.

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De este modo, en abril la prestación ha llegado a 2.583.014 personas, con una cuantía media de 540,6 euros mensuales por hogar. En conjunto, la nómina de este mes ha ascendido a 497,2 millones de euros.

En abril de 2026, había 126.911 prestaciones activas más que hace un año, al haber aumentado el número de hogares en casi un 17,7%. Este porcentaje es similar al incremento del número de beneficiarios, que ha sumado un 17,7% (388.428) desde el mismo mes del año anterior.

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En la actualidad, 1.052.837 menores son beneficiarios de la prestación, lo que representa el 41% del total. En términos acumulados, más de 1,6 millones de menores han estado cubiertos desde 2020 por la prestación.

HOGARES CON MENORES A CARGO

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Según ha apuntado Inclusión, más de dos tercios de las familias que perciben el IMV cuentan con menores a cargo (570.548 hogares, casi el 70% del total). "El Ingreso Mínimo Vital no es solo una red de seguridad, es también inversión social, ya que proteger a la infancia hoy es garantizar oportunidades mañana", ha afirmado Elma Saiz, ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Para la ministra de Inclusión, "no se trata solo de garantizar ingresos, sino de ofrecer también estabilidad y oportunidades, ayudando a que las familias puedan planificar su futuro con mayor seguridad".

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La edad media de los beneficiarios del IMV se situada en 28,5 años y en 20,1 años si se excluye a los titulares.

En sus casi seis años de vigencia, el IMV ha llegado a más de 3,6 millones de personas (3.609.511).

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Finalmente, en cuanto al Complemento de Ayuda Para la Infancia (CAPI), un total de 586.118 hogares lo recibieron en abril, con una ayuda media de 66,7 euros por menor y de 121,3 euros por hogar con menores. Esta prestación establece distintas cuantías según la edad: 115 euros al mes para menores de 3 años; 80,5 euros entre 3 y 6 años; y 57,5 euros entre 6 y 18 años.