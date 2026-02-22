El servicio de protección de Trump mata a tiros a un joven que intentó entrar en su residencia de Mar-a-Lago

La investigación sobre las circunstancias en que perdió la vida un joven de 20 años en los alrededores de Mar-a-Lago se encuentra en desarrollo, y los agentes implicados han recibido la orden de apartarse de sus funciones durante el proceso. De acuerdo con la información difundida por el Servicio Secreto de Estados Unidos, el incidente se produjo en un acceso de la residencia situada en Florida, donde el joven intentó ingresar portando un arma.

Según informó el propio Servicio Secreto y recogió el medio, la secuencia de los hechos se inició cerca de la 01:30 de la madrugada, hora local, equivalente a las 07:30 en horario peninsular español y de Baleares. Los agentes de seguridad asignados a la protección de la residencia de Donald Trump, junto con un miembro de la Oficina del Sheriff del Condado de Palm Beach (PBSO, por sus siglas en inglés), detectaron a un individuo en el acceso norte de la propiedad. Tal como publicó el Servicio Secreto, el joven portaba "lo que parecía ser una escopeta y un bidón de combustible".

El medio precisó que, tras la localización del joven armado, los agentes encargados del dispositivo de seguridad entablaron un enfrentamiento con el individuo en el que abrieron fuego. El resultado fue el fallecimiento del joven en el lugar de los hechos. La Oficina del Sheriff del Condado de Palm Beach participó en la intervención, confirmando su colaboración en la respuesta de seguridad.

Según reportó el Servicio Secreto, en el momento del incidente ninguna persona bajo su protección se encontraba presente en la residencia de Mar-a-Lago. La investigación se mantiene activa, y las autoridades han decidido mantener en reserva la identidad del joven fallecido hasta completar el proceso correspondiente de notificación a su familia.

Tal como consignó el Servicio Secreto, todos los detalles relacionados con el suceso están bajo revisión y los agentes que participaron en el enfrentamiento han quedado suspendidos provisionalmente de sus funciones con el objetivo de garantizar la transparencia y la objetividad del proceso de investigación.

El suceso ha generado atención ante la seguridad de la residencia y la respuesta de los equipos de protección. El Servicio Secreto destacó que la actuación se alineó con el protocolo de intervención frente a amenazas armadas. Por el momento, no se han dado a conocer más datos sobre las motivaciones del joven o si existía algún vínculo con los ocupantes habituales de la residencia.

La Oficina del Sheriff del Condado de Palm Beach coordina con el Servicio Secreto la recopilación de pruebas y testimonios sobre lo ocurrido, mientras se espera la identificación pública y la información oficial sobre posibles antecedentes o circunstancias que pudieran haber influido en el intento de ingreso armado.

Según indicó el Servicio Secreto, el resultado inmediato de la intervención ha sido la apertura formal de una investigación interna, cuyas conclusiones permitirán establecer no solo el desarrollo de los hechos, sino también si la actuación de los agentes se ajustó a la normativa y los procedimientos en vigor para la seguridad de las residencias protegidas.

El incidente, reportó el Servicio Secreto, queda enmarcado en la serie de medidas que el organismo mantiene sobre eventos en los que se utiliza la fuerza letal, requiriendo la retirada temporal de los agentes involucrados mientras se determina su actuación. La investigación sigue en curso y, por el momento, las autoridades no han facilitado más detalles relacionados con las circunstancias del intento de acceso ni sobre la identidad o posibles motivaciones del fallecido.