El PE plantea suspender la ratificación del acuerdo comercial con EEUU tras los nuevos aranceles de Trump

El presidente de la Comisión de Comercio del Parlamento Europeo, Bernd Lange, manifestó que las acciones recientes de Estados Unidos generan dudas sobre la continuidad de los compromisos comerciales adquiridos entre ambas partes. Estas declaraciones surgen después del anuncio del presidente estadounidense, Donald Trump, sobre la imposición de nuevos aranceles del 15% aplicables a nivel global. Según detalló el medio, Lange plantea suspender el proceso de ratificación del acuerdo comercial alcanzado entre la Unión Europea y Estados Unidos hasta aclarar la situación legal y política derivada de este giro arancelario.

De acuerdo con la información publicada por el medio, Lange dejó claro en un comunicado difundido en redes sociales que la política arancelaria de la administración Trump introduce un alto grado de incertidumbre para los socios comerciales estadounidenses, incluida la Unión Europea. El funcionario europeo calificó la situación como confusa, señalando que existen “solo preguntas sin responder y una incertidumbre cada vez mayor para la Unión Europea y el resto de socios comerciales de Estados Unidos”.

El cambio en las condiciones comerciales tuvo origen poco después de que el Tribunal Supremo estadounidense invalidó los aranceles iniciales, implementados bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA), conocidos como International Emergency Economic Powers Act. Esta decisión llevó a Trump a utilizar un marco legal diferente para el establecimiento de los nuevos gravámenes. Según informó la fuente, Trump recurrió a la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974, lo que permite a la presidencia estadounidense aplicar aranceles de hasta el 15% por un periodo inicial de 150 días. Cualquier prórroga de estos aranceles requeriría la aprobación del Congreso de Estados Unidos.

Lange sometió a cuestionamiento la legalidad de las nuevas medidas, enfocando su inquietud en si la acción unilateral basada en la Sección 122 podría constituir una vulneración del acuerdo cerrado en 2025 en Turnberry (Escocia) entre Trump y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. El medio subrayó que, para Lange, la falta de respuestas por parte de Estados Unidos sobre si respetará dicho pacto constituye un motivo válido para pausar el procedimiento de ratificación en la Eurocámara.

Según publicó el medio, Lange indicó que solicitará formalmente este lunes que el equipo del Parlamento Europeo encargado de las negociaciones detenga su trabajo legislativo vinculado al acuerdo comercial hasta recibir una evaluación legal “adecuada” de las autoridades estadounidenses. Además, el representante europeo exige un compromiso claro y explícito de Estados Unidos respecto a la validez del pacto y a sus obligaciones asumidas con la Unión Europea.

El acuerdo entre Trump y Von der Leyen, alcanzado en agosto de 2025 en Turnberry, estableció una serie de compromisos bilaterales cuya viabilidad ahora es puesta en duda por las medidas adoptadas en Washington. De acuerdo con lo reportado, el presidente de la Comisión de Comercio INTA expresó que “los términos y las bases legales” originales “han cambiado” ante el nuevo panorama legislativo impulsado por Trump.

La cuestión central que plantea la suspensión planteada por Lange gira en torno a la exigencia de garantías jurídicas para la aplicación efectiva del acuerdo, en un contexto en el que la política arancelaria estadounidense ha variado rápidamente tras el reciente fallo judicial. El medio también informó que la prórroga de los aranceles más allá del periodo inicial de 150 días dependerá de la voluntad del Congreso estadounidense, lo que añade un elemento de imprevisibilidad sobre la orientación futura de la política comercial entre ambos bloques.

El impacto de estos cambios se extiende más allá de la relación directa entre Estados Unidos y la Unión Europea, ya que los nuevos aranceles afectan a una amplia gama de socios comerciales globales. Este escenario obliga tanto a Bruselas como a otras capitales a reevaluar sus estrategias comerciales. Según consignó el medio, las declaraciones de Lange buscan “claridad y certeza legal antes de dar nuevos pasos al respecto” en las conversaciones comerciales transatlánticas.

El medio detalló que las críticas del presidente de INTA hacia la política arancelaria de la administración Trump han sido explícitas y directas, reflejando la existencia de “puro caos” en el enfoque estadounidense sobre la materia y la dificultad de sus socios para anticipar decisiones y consecuencias. Entre las principales demandas europeas destaca la petición de que Washington ofrezca una declaración pública e inequívoca sobre su intención de cumplir los compromisos previamente negociados y documentados en Turnberry.

La reacción de Lange y la posible suspensión de la ratificación materializan las tensiones existentes entre Bruselas y Washington, intensificadas por las consecuencias del cambio en el marco jurídico utilizado por Trump. De acuerdo con lo reportado, la Comisión de Comercio del Parlamento Europeo considera que la ausencia de garantías compromete no solo la agenda comercial bilateral sino también el clima de cooperación global frente a políticas proteccionistas y litigios comerciales.

El próximo lunes, el Parlamento Europeo tendrá la ocasión de pronunciarse sobre la propuesta de Lange. El medio indicó que la decisión afectará directamente la hoja de ruta legislativa sobre la cooperación económica y comercial entre la Unión Europea y Estados Unidos y marcará el rumbo de las futuras negociaciones en un escenario dominado por la incertidumbre.