El Papa renueva su llamamiento a la paz después de cuatro años de guerra en Ucrania: "Que callen las armas"

Durante la ceremonia del Ángelus celebrada en la plaza de San Pedro, el Papa León XIV dirigió un llamado a la comunidad internacional para no solo centrar sus oraciones en el pueblo ucraniano, sino también en quienes padecen las consecuencias de cualquier conflicto armado en el mundo. Según consignó el medio, el sumo pontífice instó a los fieles congregados a sumarse en la oración destinada a las víctimas y afectados por la guerra en Ucrania, pidiendo que la paz se haga presente lo antes posible.

De acuerdo con la información publicada por la fuente, esta petición se realizó en el marco del cuarto aniversario del inicio del conflicto en Ucrania, con el recordatorio de que la violencia persiste y ha traído profundas consecuencias sociales y humanas. El Papa expresó: “Que callen las armas, que cesen los bombardeos, que se llegue sin demora a un alto el fuego y que se refuerce el diálogo para abrir el camino a la paz”. Según detalló el medio, la intervención de León XIV fue acompañada por un mensaje donde manifestó su consternación ante el efecto devastador del prolongado enfrentamiento.

El líder de la Iglesia Católica recordó que la guerra contra Ucrania se prolonga desde hace cuatro años y reflexionó sobre el impacto visible en la vida cotidiana y el tejido social del país afectado. “Han pasado ya cuatro años desde el inicio de la guerra contra Ucrania. Mi corazón sigue la dramática situación que todos tenemos ante nuestros ojos. ¡Cuántas víctimas, cuántas vidas y familias destrozadas, cuánta destrucción, cuánto sufrimiento indecible!”, expresó el pontífice, cuya declaración fue resaltada por el medio original.

Durante su alocución en el Vaticano, León XIV subrayó que todo conflicto armado supone un daño directo para la comunidad humana en su conjunto. “Toda guerra es una herida infligida a la familia humana: deja tras de sí muerte, devastación y un rastro de dolor que marca generaciones”, afirmó el Papa, según publicó la fuente. El pontífice hizo especial énfasis en que las consecuencias de la guerra alcanzan no solo a las víctimas directas, sino también a las generaciones futuras y al conjunto de la humanidad.

El medio también reportó que, desde la plaza de San Pedro, León XIV insistió en la urgencia de que la comunidad internacional refuerce el diálogo como vía para lograr una resolución pacífica del conflicto. El Papa argumentó que solo a través del entendimiento entre las partes se podrá abrir el camino hacia la paz y aliviar el sufrimiento acumulado en los últimos años.

Además de referirse a la situación en Ucrania, el Papa invitó a orar también por quienes atraviesan situaciones similares en otras partes del mundo a causa de los enfrentamientos armados. Subrayó que persiste la esperanza de que “brille en nuestros días el tan esperado don de la paz”, tal como recogió el medio.

Al cumplirse el aniversario del inicio de la guerra, León XIV dedicó varios momentos de su mensaje a recordar el alto número de personas que han resultado afectadas, señalando que la destrucción y el sufrimiento continúan presentes y requieren una respuesta urgente de toda la comunidad global. Según el medio citado, el sumo pontífice reiteró la necesidad de priorizar las vías diplomáticas y humanitarias.

Durante la eucaristía y el rezo del Ángelus, el Papa sostuvo su llamado a la conciencia de los líderes mundiales sobre la magnitud del daño ocasionado y explicó que una respuesta efectiva pasa por el cese inmediato de las acciones armadas y la búsqueda activa de soluciones negociadas.

La ceremonia, publicó el medio, reunió a numerosos fieles y turistas en la plaza de San Pedro, donde el mensaje papal fue recibido en un clima de recogimiento y solidaridad hacia las víctimas del conflicto. León XIV concluyó su intervención pidiendo a todos mantener la esperanza en el restablecimiento de la paz, tanto en Ucrania como en otros lugares afectados por la violencia armada.