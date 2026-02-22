El Gobierno y la oposición de Somalia intentan desatascar este fin de semana un difícil calendario electoral

El llamado del presidente de Puntlandia, Said Abdulahi Deni, subrayó que la urgencia de alcanzar un acuerdo resulta imprescindible ante la proximidad del vencimiento del mandato gubernamental en Somalia. "A este país le conviene llegar a un acuerdo", expresó Deni, posicionándose a favor de un entendimiento inmediato con el Gobierno central, según declaraciones difundidas por el portal Caasimada On Line y recogidas por medios como El País. La advertencia de Deni sobre el riesgo de mantener el actual punto muerto político destaca entre las tensiones que rodean la organización de las próximas elecciones en el país del Cuerno de África.

De acuerdo con El País, la confrontación entre Gobierno y oposición se centra en el modelo electoral que debe aplicarse en los próximos comicios, los cuales aún permanecen indefinidos tanto en formato como en fecha. El mandato vigente expira el 15 de mayo, pero después de más de 24 horas de conversaciones, ambas partes siguen sin lograr un consenso. El Ejecutivo ha apostado por instaurar el sufragio universal en la elección, mientras que los sectores opositores lo rechazan argumentando obstáculos logísticos que, bajo las condiciones actuales, harían inviable su implementación.

La oposición, en la que confluyen líderes prominentes y antiguos altos funcionarios, condiciona el diálogo al abandono de la reforma constitucional impulsada por el presidente Hasan Sheij Mohamud, quien busca introducir el voto directo. Miembros del bloque opositor resaltan que la diversidad y fragmentación política y territorial en Somalia impiden que una reforma de esta magnitud se concrete a tan poco tiempo del proceso electoral. Según reportó El País, el propio presidente de Puntlandia ha reiterado su apoyo al Consejo para el Futuro de Somalia, que aglutina a la principal alianza de oposición.

Dentro de este Consejo también se integran figuras relevantes del Foro de Salvación de Somalia. Entre sus integrantes se encuentran el expresidente Sharif Sheij Ahmed y los ex primeros ministros Hasán Alí Jaire, Mohamed Husein Roble y Abdi Fará Shirdon, según consignó El País. Este bloque sostiene una postura unificada en torno a la prioridad de asentar un método electoral viable a corto plazo, frente a los planes del Ejecutivo.

El debate sobre el sistema electoral no es el único punto de conflicto. Otro tema que agrega complejidad al escenario político son los mandatos expirados de los presidentes de varios estados federales: Hirshabelle, Galmudug y Suroeste. Los opositores, con Deni a la cabeza, insisten en la necesidad de convocar elecciones indirectas en estas administraciones regionales, como vía para restaurar su legitimidad y allanar el camino para los comicios nacionales. El presidente de Puntlandia declaró que "Galmudug, Hirshabelle y Suroeste deberían celebrar elecciones lo antes posible y luego pasar a las elecciones del gobierno central", según El País.

La persistencia del bloqueo institucional mantiene en suspense la hoja de ruta política del país y alimenta las advertencias sobre un escenario de mayor inestabilidad si las partes no cierran un pacto. Las conversaciones continúan bajo una fuerte presión interna y externa, dado que la falta de acuerdo en cuestiones clave como el método de votación y la legitimidad de los gobiernos regionales podría prolongar la crisis de gobernabilidad.

El medio El País detalló que, aunque los representantes opositores han mostrado disposición a sentarse con el Ejecutivo para cerrar un entendimiento, establecen líneas rojas que pasan ineludiblemente por la renuncia a una implantación precipitada del sufragio universal. Al mismo tiempo, insisten en la urgencia de restaurar las administraciones locales, con la celebración de elecciones indirectas en los estados con mandatos caducados, como primer paso en el proceso para reforzar la legitimidad nacional.

El ambiente de negociación se complica frente a un contexto en el que el gobierno central busca posicionarse como promotor de reformas para modernizar el sistema político, mientras que la oposición prioriza el pragmatismo ante los desafíos logísticos y de seguridad presentes en Somalia. Mientras el reloj avanza hacia el 15 de mayo, el desenlace de las conversaciones decidirá el modo en que Somalia podrá avanzar o enfrentarse a una nueva etapa de incertidumbre institucional, según informó El País.