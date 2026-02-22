Dos detenidos y cuatro heridos en altercados en el interior de El Sadar tras el Osasuna-Real Madrid

El Club Atlético Osasuna comunicó que llevará a cabo una investigación interna con el fin de esclarecer los altercados registrados la noche del sábado en el estadio de El Sadar, tras el partido frente al Real Madrid en el marco de LaLiga EA Sports, y expresó su pesar por las escenas de pánico que afectaron a los socios y socias que desalojaban el estadio después del encuentro. Según informó la entidad rojilla, la preocupación principal radica en el impacto que los incidentes generaron en aficionados que, tras el pitido final, abandonaban el recinto mientras celebraban el resultado obtenido por el equipo.

De acuerdo con la Delegación del Gobierno, dos personas fueron arrestadas y cuatro resultaron heridas en el transcurso de estos disturbios. Como puntualizó el medio, los hechos se originaron al finalizar el partido, cuando agentes de la Policía Nacional buscaron identificar al responsable del lanzamiento de una botella que se produjo durante la primera mitad del encuentro. Fuentes oficiales detallaron que la situación devino en violencia contra los agentes en el momento de la identificación, lo que desencadenó una reacción policial y posteriores enfrentamientos.

Entre los heridos figuran dos civiles y dos agentes policiales. Tal como reportó la Delegación del Gobierno, las lesiones sufridas por los miembros de las fuerzas de seguridad se describieron como leves. El resto de los involucrados, civiles que se encontraban en las zonas interiores del estadio, también recibieron atención médica tras el altercado.

Diversos vídeos difundidos a través de redes sociales muestran a agentes de la Policía Nacional realizando cargas contra asistentes en los pasillos interiores del estadio, además de escenas de carreras y caídas, sumadas a abucheos e insultos hacia los agentes. Estas imágenes forman parte de la evidencia que será considerada tanto por las autoridades policiales como por el propio club para determinar responsabilidades y esclarecer lo ocurrido.

El suceso generó preocupación tanto en la afición local como en los responsables institucionales del Club Atlético Osasuna. La entidad informó en su comunicado oficial su disposición para colaborar con las investigaciones necesarias y reiteró el rechazo a cualquier alteración del orden durante los eventos deportivos. El club lamentó las escenas vividas y subrayó la relevancia de mantener un entorno seguro para todos los asistentes a sus partidos.

Por parte de las autoridades, la Delegación del Gobierno anunció que se procederá a evaluar las actuaciones policiales así como la participación de los implicados detenidos, para depurar responsabilidades y, si corresponde, aplicar sanciones administrativas o judiciales. Además, se espera que la investigación del club sirva para implementar medidas preventivas en partidos futuros en El Sadar.

La situación evidenció la tensión que puede derivarse de incidentes en eventos masivos, aun cuando el encuentro deportivo se había desarrollado dentro de parámetros habituales en la competición. Según consignó la Delegación del Gobierno, el principal desencadenante de la intervención policial fue el intento de identificar a la persona responsable de lanzar un objeto al terreno de juego, conducta perseguida en el ámbito de la normativa vigente sobre seguridad en eventos deportivos.

Los vídeos compartidos en redes sociales proporcionaron múltiples ángulos sobre la actuación policial, mostrando a asistentes corriendo y algunos cayendo, mientras otros manifestaban su descontento con los operativos de las fuerzas de seguridad. Según publicó la prensa local, estas imágenes rápidamente circularon entre la comunidad futbolística y suscitaron debate acerca de los protocolos empleados para contener situaciones similares.

El Club Atlético Osasuna reiteró la importancia de esclarecer estos hechos y mostró su disponibilidad para colaborar plenamente con los organismos competentes, tanto policiales como deportivos. En su comunicado, insistió en el rechazo a cualquier episodio que atente contra el bienestar de socios y aficionados y se comprometió a revisar los hechos con rigor al objeto de garantizar que no se repitan incidentes de este tipo.

Tal como informó la Delegación del Gobierno, los acontecimientos motivaron la apertura de expedientes para las personas detenidas y la recopilación de testimonios y material gráfico que permitan determinar el origen exacto de las agresiones y los responsables de los daños personales. El informe de las autoridades indica que los agentes implicados recibieron curaciones por heridas leves y que los civiles heridos también contaron con la atención adecuada una vez finalizadas las intervenciones en el estadio.

La conclusión del partido entre Osasuna y Real Madrid se vio marcada por este episodio, que llevó a la administración del club y a los cuerpos de seguridad a revisar sus protocolos y la coordinación durante eventos con gran afluencia de público. Según publicaron diversos medios, tanto aficionados como observadores señalaron la importancia de identificar a quienes infringen las normas sin generar situaciones de caos entre el resto de los asistentes.

El seguimiento de la investigación tanto judicial como interna en el Club Atlético Osasuna continuará en los días siguientes, mientras se recopila la información necesaria sobre lo sucedido en El Sadar, conforme lo consignó la Delegación del Gobierno. Los resultados de estas indagaciones serán determinantes para establecer nuevas pautas de actuación frente a incidentes que alteren la seguridad durante encuentros de LaLiga EA Sports.