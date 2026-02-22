Corea del Sur protesta contra un evento en Japón que reclama la soberanía de las islas Takeshima/Dokdo

Autoridades de Corea del Sur convocaron al jefe adjunto de la Embajada japonesa en Seúl, Hirotaka Matsuo, para expresar directamente su rechazo a la celebración de un acto en la prefectura japonesa de Shimane que reivindica la soberanía sobre los islotes conocidos como Takeshima en Japón y Dokdo en Corea del Sur. Según consignó el medio Asahi Shimbun, la reacción surcoreana se produjo tras el desarrollo de la ceremonia anual en la ciudad de Matsue, donde funcionarios y ciudadanos japoneses reafirmaron su postura sobre el archipiélago en disputa. El Ministerio de Exteriores surcoreano presentó una protesta formal, insistiendo en que estos islotes forman parte integral del territorio nacional con base en la historia, la geografía y el Derecho internacional.

De acuerdo con información publicada por Asahi Shimbun, el portavoz del Ministerio de Exteriores surcoreano, Park Il, transmitió un mensaje directo a la delegación diplomática nipona, solicitando que Japón ponga fin a este tipo de eventos. Park sostuvo que “una vez más, instamos enérgicamente a que este evento desaparezca porque las Dokdo son una parte integral de nuestro territorio por historia, geografía y Derecho internacional”. Esta declaración surge después de que el evento organizado en Shimane mantuviera el mismo formato que en años anteriores, promoviendo la posición japonesa sobre la soberanía de las islas.

El medio Asahi Shimbun detalló que, en esta ocasión, la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, optó por no asistir personalmente ni enviar a miembros principales de su gabinete, y en su lugar delegó la representación a Naoki Furakawa, viceministro fuera del gabinete. Durante su intervención, Furakawa valoró la persistente disputa territorial afirmando: “El problema de Takeshima no se resuelve de la noche a la mañana”, y resaltó la relevancia del tema expresando que “es un asunto de suma importancia y crucial que atañe a los cimientos mismos de nuestro país, y el Gobierno hará todo lo posible por transmitir nuestra postura a Corea del Sur y seguirá respondiendo con tenacidad”.

El origen de la disputa entre Corea del Sur y Japón por las islas Takeshima/Dokdo se remonta al final de la Segunda Guerra Mundial, cuando ambos países empezaron a defender sus respectivas reclamaciones sobre el archipiélago, incrementando la tensión regional. Mientras Japón defiende la legalidad de su control desde los registros históricos y administrativos, Corea del Sur mantiene desde 1954 una presencia constante en los islotes, donde ha instalado instalaciones de guardacostas y realiza tareas de vigilancia.

Según publicó Asahi Shimbun, la ceremonia efectuada en Shimane forma parte de una serie de acciones japonesas para reforzar su posición política sobre el archipiélago, cuestión que el Gobierno surcoreano percibe como un desafío directo a su soberanía. Las autoridades de Seúl han reiterado su oposición a la celebración de eventos de este tipo ante Tokio en numerosas ocasiones, argumentando que refuerzan un clima de confrontación diplomática prolongada entre los dos países.

La edición de este año del evento, que se ha organizado en la prefectura de Shimane durante trece años consecutivos, marca un nuevo episodio de fricción entre Corea del Sur y Japón en el contexto de sus históricas disputas territoriales. Según informó Asahi Shimbun, la ausencia de figuras políticas de alto rango en la ceremonia japonesa respondió a una estrategia para evitar escaladas, aunque el envió del viceministro Furakawa demostró el interés oficial de Japón en mantener activa su reivindicación sobre los islotes. Esta decisión ha sido evaluada por ambas partes como una muestra del contenido sensible y la complejidad que implica el litigio sobre Takeshima/Dokdo.

La persistencia de estos actos en el ámbito público japonés y la respuesta diplomática de Corea del Sur evidencian la profundidad del desacuerdo. El Ministerio de Exteriores surcoreano ha vinculado la insistencia en este tipo de ceremonias con una falta de disposición al entendimiento e instó a Japón a replantear su enfoque ante la disputa territorial. Como reportó Asahi Shimbun, la postura expresada por Seúl busca evitar la repetición de manifestaciones que, desde el punto de vista surcoreano, ponen en entredicho los lazos bilaterales y la estabilidad de la región.

Funcionarios del gobierno japonés, citados por Asahi Shimbun, han afirmado su compromiso por mantener la ceremonia anual como recordatorio de la posición nacional japonesa respecto a las islas. Por su parte, desde Corea del Sur, las autoridades insisten en que la presencia permanente en Dokdo refuerza la validez de sus argumentos históricos y legales. Ambas naciones sostienen sus posturas con recursos documentales y presencia institucional, creando un escenario de disputa diplomática que se mantiene vigente.