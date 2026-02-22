El presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, enfatizó durante un acto en Mieres la defensa de la matrícula universitaria gratuita y la creación de centros de investigación y desarrollo vinculados a la universidad pública. Barbón afirmó que “nunca, como hasta ahora, se ha puesto la gratuidad de la matrícula universitaria”, resaltando las políticas implementadas en su mandato. En este contexto, abordó también la noticia principal al afirmar que Asturias se mantiene, según sus palabras, como “un oasis de estabilidad política” frente a la recurrencia de comicios motivados por la falta de acuerdo en otras comunidades autónomas.

Según publicó la FSA tras la ceremonia en homenaje a Manuel Llaneza, Barbón ofreció declaraciones en las que destacó que, desde su llegada al gobierno del Principado, la región ha aprobado siete presupuestos sin haber contado nunca con mayoría absoluta en la Junta General. El presidente comparó esta continuidad presupuestaria y gobernabilidad con los procesos electorales que se viven en otras comunidades autónomas españolas, donde, según subrayó, las dificultades para formar gobiernos y aprobar presupuestos están llevando de nuevo a las urnas.

El medio consignó que Adrián Barbón identificó como factores de esta inestabilidad la tendencia en “todas las comunidades de la derecha” a convocar elecciones con el objetivo de lograr mayorías absolutas. No obstante, según sus declaraciones, ese objetivo ha resultado en que los ejecutivos regionales terminen con una presencia “doble” del partido Vox en sus parlamentos, intensificando las tensiones en esos gobiernos.

Respecto a las dinámicas internas de su propio ejecutivo, Barbón abordó las divergencias surgidas dentro de la coalición con Izquierda Unida (IU) en torno a la llegada de centros educativos privados. El presidente distinguió que su gabinete está formado por fuerzas políticas distintas y remarcó la necesidad de que esto quede claro a la opinión pública. El asunto que genera debate es la posible implantación de universidades privadas en Asturias, lo que ha originado controversias en el seno del gobierno autonómico.

En relación a este tema, el presidente del Principado subrayó que el ejecutivo asturiano tiene una posición firme en defensa de la universidad pública. Según remitió la FSA, Barbón afirmó: “Ni un solo euro público va a ir a ningún centro adscrito privado”. Pese a la tensión entre coaligados, hizo hincapié en que existe una diferencia entre “privatizar” y el respeto a la “iniciativa privada”, sugiriendo que la apertura a entidades privadas no implica la utilización de recursos públicos ni un retroceso en los apoyos a la educación superior pública.

El medio detalló que, en la actualidad, el gobierno regional continúa fomentando la investigación y el desarrollo mediante la expansión de centros asociados a la universidad pública. Estas iniciativas forman parte de una estrategia que, según Barbón, refuerza el compromiso del Principado con la accesibilidad y la gratuidad de la educación universitaria.

La situación política en Asturias se presenta así en contraste con otras comunidades autónomas donde las crisis de gobernabilidad han desembocado en repetidas convocatorias electorales. En sus declaraciones, el presidente subrayó el elemento diferenciador de la región al haber superado estos obstáculos mediante acuerdos presupuestarios continuados y sin dependencia de mayorías parlamentarias absolutas.

Seguirán vigentes las diferencias entre partidos dentro del gobierno asturiano ante el debate por el papel de la iniciativa privada en la educación superior, pero desde el ejecutivo se insiste en la primacía del sistema universitario público y la salvaguarda de fondos regionales para esta finalidad, conforme a lo publicado por la FSA. Asimismo, el presidente Barbón defendió el modelo asturiano, que, según explicó, apuesta por la estabilidad y el refuerzo de servicios públicos, incluso en un contexto nacional de inestabilidad política y fragmentación parlamentaria.

La publicación de la FSA recogió, además, que Barbón estableció este contraste con la situación de otras autonomías donde la imposibilidad de conformar gobiernos sólidos y aprobar presupuestos ha incrementado la incertidumbre institucional. Finalmente, reiteró los compromisos de su ejecutivo con el mantenimiento y fortalecimiento del sector público educativo y la promoción de la investigación universitaria, al tiempo que recalcó la diferencia entre incentivar la iniciativa privada y destinar inversión pública a proyectos adscritos bajo titularidad no pública.