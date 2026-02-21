Ucrania ataca una fábrica de misiles balísticos e intercontinentales en los Urales rusos

Tras la confirmación de las autoridades sanitarias de Udmurtia sobre el traslado de tres personas al hospital, incluyendo un herido que necesitó cirugía para estabilización, se conocieron detalles del ataque con misiles ucranianos en la localidad rusa de Vótkinsk. Este evento, reportado por medios como El País, dejó un total de once personas heridas y se dirigió contra una fábrica clave en la producción de misiles balísticos e intercontinentales, situada a más de 1.600 kilómetros de la frontera con Ucrania, en la región de los Urales.

De acuerdo con la información proporcionada por El País, el ministro de Salud de Udmurtia, Sergei Bagin, confirmó a través de su cuenta de Telegram que tres de los heridos requirieron atención hospitalaria inmediata. Entre ellos, dos presentaron lesiones de carácter moderado, mientras que un tercero sufrió heridas graves y fue sometido a una intervención quirúrgica con el objetivo de lograr su estabilidad.

El Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania anunció el ataque dirigido a la Planta Vótkinsk, utilizando misiles de crucero del modelo FP-5 Flamingo. Además, el comunicado del ejército ucraniano resaltó que se originó un incendio en las instalaciones, aunque las investigaciones sobre el alcance de los daños siguen en curso, según información difundida en redes sociales y citada por El País.

La planta atacada produce misiles balísticos intercontinentales RS-24 Yars, Yars-S y Yars-M, así como misiles balísticos ZM-30 (R-30) Bulava empleados por submarinos del proyecto 955A Borey-A. Asimismo, en estas instalaciones se fabrican los misiles balísticos 9M723-1 para sistemas Iskander-M y los misiles 9-S-7760 destinados a los sistemas Kinzhal, según detalló la versión oficial de Kiev recogida por El País.

Las acciones ofensivas de Ucrania abarcaron también infraestructuras estratégicas adicionales. Según amplió El País, las fuerzas ucranianas atacaron la planta de procesamiento de gas de Neftegorsk, ubicada en la región rusa de Samara. Esta planta resulta relevante por su función como abastecedora de gas para el ejército ruso. El impacto provocó un incendio, aunque no se notificaron víctimas relacionadas con este hecho en el reporte original.

En la capital de la república rusa de Mordovia, Saransk, se registró el ataque contra una fábrica de componentes electrónicos identificada como Elektrovypryamitel. La acción, recogida por medios rusos y reproducida por El País, afectó las capacidades productivas de una instalación relevante para sectores tecnológicos y militares, aunque no se detallaron las consecuencias exactas sobre el suministro o la fabricación de componentes estratégicos.

Por otra parte, el Estado Mayor ucraniano informó sobre una ofensiva rusa que incluyó el lanzamiento de 120 drones y un misil Iskander entre el viernes y la jornada del sábado. Según la misma fuente, estos ataques ocasionaron tres personas heridas en territorio ucraniano, todos en la región sureste de Jersón. Medios locales y la administración regional identificaron a las víctimas como el conductor de un minibús y otros dos pasajeros, quienes resultaron heridos al ser alcanzado su vehículo en la capital homónima, aunque su estado no fue considerado grave en los partes médicos difundidos.

La información recopilada por El País indicó que, mientras continúan los operativos militares y los análisis sobre los daños provocados por sendos ataques, tanto Ucrania como Rusia mantienen la ofensiva dirigida contra infraestructuras estratégicas, en un contexto donde se intensifican las medidas de seguridad y las acciones de represalia a gran distancia de los frentes tradicionales del conflicto.