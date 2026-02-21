Agencias

Serrano (PP) critica que la izquierda madrileña elija como "gran referente" a un "friki independentista" como Rufián

El secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, ha criticado este sábado que la izquierda madrileña haya elegido como "gran referente" a un "friki catalán independentista" refiriéndose al portavoz de ERC, Gabriel Rufián.

"Llegan a puntos muy estrambóticos. ¿Cómo tiene que estar la izquierda en Madrid y en España para que el más friki de todos, un independentista catalán de izquierdas, se haya convertido en el gran referente de la izquierda madrileña?", se ha preguntado el 'número dos' del PP de Madrid en una jornada del partido sobre los retos del turismo.

Así, ha censurado que la izquierda madrileña tenga como referente a una persona que "pretende aumentar la recaudación para Cataluña en detrimento de los madrileños". ¿De verdad que esa es la alternativa que ofrecen a los madrileños?", ha señalado, a la vez que ha cuestionado que apuesten por una persona que está "subordinada a quienes quieren romper España".

Serrano ha criticado, de la misma manera, que la izquierda elija siempre como representantes a quien "más ataque" a la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, porque utilizan al PP como "sparring de sus propias batallas internas".

Frente a ello, ha pedido a los 'populares' que no se dejen "distraer" porque Madrid necesita "ambición, un modelo y futuro" frente a "ruido, tacticismo y luchas de poder". "Todo ese ruido y todo ese ataque permanente contra el Partido Popular, la Comunidad y sus alcaldes es ese juego en el que se encuentra la izquierda", ha afirmado.

EuropaPress

