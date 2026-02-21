Agencias

Saludos nazis y consignas racistas durante la manifestación de homenaje a Quentin Deranque en Lyon

Unas 3.200 personas han secundado la convocatoria de manifestación en recuerdo de Quentin Deranque, el ultranacionalista fallecido durante unos violentos enfrentamientos el 12 de febrero que se han saldado, de momento, con siete detenidos. Durante la marcha se han podido ver saludos nazis y se han coreado consignas racistas.

El equipo de seguridad de la organización ha intervenido rápidamente tras los saludos nazis, según recogen medios franceses, aunque la prefectura de la región Auvernia-Ródano-Alpes ha anunciado que denunciará "todas las acciones y declaraciones reprobables detectadas". En particular recoge que se han proferido frases como "Abajo los árabes", "Árabes sucios" o "Raza sucia".

"Antifa asesinos" o "LFI cómplices" han sido otros de los lemas coreados durante la manifestación, este último en referencia a las siglas del partido La Francia Insumisa. Dos de los detenidos por la muerte de Deranque son colaboradores del diputado de LFI Raphaël Arnault. Los lemas "recuperaremos este país" y "este es nuestro hogar" han sido también repetidos por la multitud.

Por otra parte, una persona ha sido detenida por protar un arma mientras participaba en la manifestación, en su parte trasera, según ha informado la Prefectura. El individuo portaba un cuchillo y un martillo.

Durante la marcha fue depositado una corona de flores en el lugar en el que Deranque fue golpeado hasta la muerte. También se desplegó una pancarta con la leyenda "Adiós camarada", acompañada de un crismón, símbolo cristiano utilziado por la extrema derecha. Los manifestantes sostenían antorchas delante de la pancarta.

En la marcha ha participado el senador del partido Los Republicanos Etienne Blanc, quien ha justificado su presencia "para expresar su solidaridad y compasión", por "su responsabilidad" como "responsable político". "Ante una tragedia de esta naturaleza, que es ante todo una tragedia humana y familiar, es fundamental expresar solidaridad y compasión", ha argumentado.

La familia de Quentin Deranque, por su parte, se ha negado a asistir a la manifestación.

Desde LFI, su dirigente Manuel Bompard ha expresado su alarma por la presencia de "todas las figuras destacadas de la extrema derecha". "En primera fila está toda la flor y nata de la extrema derecha antisemita y xenófoba", ha publicado en redes sociales. "Cómo el ministro del Interior y la prefectura han podido autorizar" esta marcha, ha planteado.

