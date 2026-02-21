Rusia asegura tener pruebas "fiables" de que Ucrania estaría utilizando Telegram con fines militares

El Servicio Federal de Seguridad de Rusia (FSB, por sus siglas en inglés) ha aseverado este sábado que cuenta con "informaciones fiables" que revelan que las autoridades ucranianas utilizan la plataforma de mensajería instantánea Telegram para obtener "rápidamente" datos que posteriormente son utilizados en el terreno de lo militar, poniendo en riesgo a las tropas rusas en la zona de operaciones militares.

"El Servicio Federal de Seguridad tiene información fiable de que las Fuerzas Armadas de Ucrania y los servicios de Inteligencia (ucranianos) pueden obtener rápidamente información publicada en el sitio de mensajería Telegram y utilizarla con fines militares", reza una declaración del Centro de Relaciones Públicas (PRC) del FSB recogida por la agencia de noticias rusa Tass.

Asimismo, la institución rusa ha señalado que, tras examinar el funcionamiento de Telegram, "se han recopilado múltiples reportes fidedignos que evidencian que el uso de esta plataforma por efectivos de las Fuerzas Armadas de Rusia en el área de una operación militar especial, durante los últimos tres meses, ha generado en reiteradas ocasiones riesgos para la vida del personal militar".

Esta advertencia llega después de que la Duma Estatal, la cámara baja del Parlamento ruso, diera este martes su aprobación definitiva a un proyecto de ley que obliga a los operadores de telecomunicaciones a suspender sus servicios en caso de petición del FSB, que obtendría amplias competencias para bloquear las comunicaciones una vez el proyecto sea aprobado por la Cámara Alta y ratificado por el presidente, Vladimir Putin.

Las enmiendas permitirían que el organismo fuerce el bloqueo del Internet móvil y fijo, los servicios telefónicos y "cualquier otro medio de comunicación" frente a "amenazas de seguridad", algo que Moscú argumenta que tiene como objetivo final "proteger a los ciudadanos y al Estado" frente a estas amenazas.

Asimismo, los operadores de comunicaciones quedarían exentos de cualquier consecuencia por estos apagones, después de que las autoridades rusas hayan dado pasos para intentar limitar las operaciones de aplicaciones de mensajería como WhatsApp y Telegram, así como otras redes sociales.