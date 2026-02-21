Laura Matamoros confirma que Mar Flores se ha posicionado: "Sabe cómo pueden doler las palabras de Carlo"

La reacción de Mar Flores ante el enfrentamiento entre sus familiares ha consistido en reconocer, en privado, la sensibilidad y el impacto emocional que pueden tener las palabras de su hijo Carlo Costanzia. Según relató Laura Matamoros, la actitud de Flores en el entorno más cercano deja claro que comprende la complejidad de la conversación mantenida entre los primos y es consciente de la forma en que ciertas frases pueden causar dolor. Sobre este trasfondo, Matamoros expuso ante la audiencia el tenso episodio vivido con su primo, detallando la situación que desencadenó el reciente cruce de declaraciones, comunicados y amenazas en el seno de ambas familias.

De acuerdo con lo que publicó el medio sobre la intervención televisiva de Laura Matamoros, la influencer abordó la polémica en el programa 'De viernes', conducido por Bea Archidona y Santi Acosta. Matamoros se desligó desde el comienzo de los comentarios de su hermano, Diego Matamoros, aclarando que sus posiciones no son necesariamente iguales. Durante la emisión, expuso que, a pesar de la tensión generada en el intercambio con Costanzia, no percibió la situación como denunciable, aunque admitió que la conversación resultó violenta para ella dado el vínculo familiar.

En sus palabras, Matamoros explicó: “No pasé miedo, la situación a mí me violenta porque es mi primo y no entiendo muchas cosas de cómo ocurre ese encuentro”. El origen del malestar surgió cuando Costanzia introdujo en la discusión asuntos relacionados con malos tratos dentro de la familia, episodios que Laura aseguró desconocer y que la llevaron a contactar a su madre y a su hermana para esclarecer la verdad de los hechos. Según reportó el programa, esta fue la parte más dura del intercambio, provocando que Matamoros se mostrara visiblemente afectada en directo.

El medio detalló que, durante su testimonio, Matamoros declaró sentirse “coaccionada” por las palabras de su primo, expresando el profundo dolor que le dejaron ciertos comentarios. Aunque evitó entrar en detalles sobre los temas mencionados por Costanzia por respeto a su entorno, reiteró su fidelidad a su madre: “Yo siempre me he posicionado al lado de mi madre por mucho que quiera a mi padre”, afirmó ante la audiencia.

Mar Flores, según lo informado, reaccionó a la polémica mediante un comunicado en sus redes sociales. Para Laura Matamoros, el mensaje público resultó insuficiente, aunque afirmó que de manera privada Flores le ha manifestado comprensión sobre lo sucedido y empatía hacia el dolor generado. Matamoros expresó: “A mí me traslada que conoce a su hijo y ella sabe cómo transcurre la conversación y sabe cómo pueden llegar a doler sus palabras”. El medio recoge además que la modelo manifestó estar inquieta por el estado de ánimo en la familia, aunque mantiene distancia respecto a pronunciamientos más extensos.

En el trasfondo de este intercambio se encuentra la petición de Alejandra Rubio, quien pidió a Laura Matamoros una rectificación para poder allanar el conflicto con Carlo Costanzia. La situación, según consignó el medio, se mantiene tensa, con las familias Flores y Matamoros expuestas en la esfera pública y sujetas a las repercusiones de los mensajes transmitidos a través de medios y redes sociales. Las declaraciones, tanto privadas como públicas, reflejan la compleja relación interna y los distintos posicionamientos ante los hechos recientes.

Laura Matamoros, referente en la escena mediática y habitual participante en programas televisivos, resaltó la dificultad de enfrentar conflictos personales delante del público. Su intervención en ‘De viernes’ buscó aclarar su versión de los hechos y matizar el alcance de sus palabras en la controversia familiar. Mientras tanto, la familia Flores, a través de los gestos y declaraciones de Mar Flores, intenta contener la preocupación y el impacto que el episodio ha dejado sobre la dinámica entre los primos y el conjunto de sus allegados.