Gloria Camila cumple 30 años sin rastro de sus chicos

Parece que la Super Bowl ha calado hondo en Gloria Camila. Como buena integrante de la Generación Z no ha tenido mejor idea que organizar la fiesta de su 30 cumpleaños con una temática elegante y de aires caribeños de los años 50. La homenajeada ha impuesto el dress code y sus invitados han cumplido pies juntillas con la etiqueta, aunque los más atrevidos han sido los boomers de la familia.

José Ortega Cano, su hermana Mari Carmen y su cuñado Aniceto marcaban las distancias con Chayo Mohedano y su marido Andrés Fernandez, los invitados más recatados en cuanto al vestuario. Los primeros no han escatimados en cuanto a complementos: perlas, ondas al agua, sombrero y gabanes frente a unos sencillos trajes a juego del matrimonio que posaba, eso sí, con la mejor de sus sonrisas, antes de recibir a la cumpleañera, que ha soplado las velas sin rastro de 'sus chicos' -Álvaro García y Manuel Bollo-.

Pero si ha habido una invitada que ha destacado y ha estado casi a la altura de la propia Gloria Camila ha sido Rocío Flores. Al igual que su tía, es una fiel seguidora de las tendencias, entre ellas de los tips de maquillaje y ha sido precisamente el make up elegido lo que le ha hecho destacar. Ro ha enmarcado su mirada con unas face gems de perlas que combinaban con los pendientes con los que completaban el vestido lencero escogido para celebrar, por todo lo alto, los 30 de 'su persona'.