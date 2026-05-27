El precio de la luz subirá un 30% en verano con independencia de un acuerdo en Irán, avisa Tempos Energía

El precio de la luz subirá un 30% en verano en comparación al mismo periodo del año anterior, con idependencia de que Estados Unidos e Irán alcancen un principio de acuerdo que incluiría la reapertura del Estrecho de Ormuz con un alto al fuego durante 60 días, según ha advertido la consultora Tempos Energía.

Según ha explicado el director general de Tempos Energía, Antonio Aceituno, la factura de este periodo se situará previsiblemente entre los 82 y 86 euros el megavatio hora (MWh).

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"A pesar del levantamiento gradual del bloqueo naval, el acuerdo de paz no resulta ser un acuerdo de suministro", ya que "los barcos no llegarán a Europa antes de agosto", ha pronosticado.

Además, ha señalado que los almacenamientos de gas en Europa llevan semanas al 37%, con inyecciones un 26% por debajo de la media histórica y, con la firma de acuerdo entre Estados Unidos e Irán, la escasez no desaparece".

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Ante este panorama, el mercado del gas apuntaría a una estabilización entre los 42 y los 46 euros --el nivel más alto desde la crisis del gas ruso-- y la electricidad del tercer trimestre se mantendría en los 82 y los 86 euros el MWh.

En el caso de que la firma del acuerdo sea exitosa, se abriría otro escenario en otoño. Debido a que los primeros metaneros cataríes llegarían a Europa en agosto, "el gas en el cuarto trimestre se acercaría hasta la banda de los 38 y 42 euros, volviendo a niveles cercanos a los de antes de la guerra". "Estos precios acompañarían también a la electricidad cayendo hasta la banda de los 78 y 85 euros", ha subrayado Aceituno.

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Asimismo, cabe la posibilidad de que el pacto no llegue a producirse, y ante ello la cuestión nuclear pasaría de nuevo a primer plano, al tiempo que Irán no renunciaría al control del estrecho. En ese caso, el experto ha recordado que "el verano se dispararía; el gas puede estar entre los 55 a 63 euros- casi el doble de cualquiera de los últimos tres años- y el precio del Power superaría los 90 euros, un 35 por ciento más caro que el verano pasado".

Para Aceituno, la 'zona de emergencia' en este escenario se vería en otoño, presentándose "como el más caro de la historia, y el primero en cotizar en los 100 euros el megavatio la hora, a excepción de 2021 y 2022".

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LOS FUTUROS CONTINÚAN EN MÁXIMOS

En relación a los futuros eléctricos, el análisis de Tempos Energía hace referencia a una curva con dos velocidades con "los futuros que miran al invierno próximo ya han descontado el riesgo; los que miran más lejos todavía no han empezado a hacerlo". El gas ha tocado su nivel más alto en seis semanas, registrando los 51,81 euros.

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Desde la consultora han indicado que "cada ciclo ha dejado el precio más alto que el anterior" y que actualmente "el gas vale un 83 por ciento más". Ormuz está cerrado desde el 28 de febrero y, como ha indicado el director de la principal empresa energética de Emiratos, Sultan Al Jaber, "aunque el conflicto termine mañana, los flujos no volverán a la normalidad antes de 2027".

Otro de los vectores que explican los futuros son China y la situación del gas natural licuado procedente de Estados Unidos. El "colchón" que proporcionan ambos "tiene fecha de caducidad en julio y cuando se retire, Europa se encontrará con los almacenamientos al 37 por ciento". "Nadie los llena porque el gas de verano vale más que el de invierno y supone perder dinero", ha apuntado el director general de Tempos Energía.

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El experto también ha recordado que la negociación de Irán sobre Ormuz busca controlarlo "de forma permanente" y, si lo logra, "ese riesgo se convierte en un coste fijo para siempre". Todo ello muestra en los futuros una curva a dos velocidades. "Mientras el gas europeo ha cedido más de un 20 por ciento desde su pico en marzo de 2026, los contratos de verano y de invierno más próximos han marcado nuevos máximos históricos esta semana", ha indicado Aceituno.

ESPAÑA, ENTRE RENOVABLES, GAS Y CARBÓN

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Con respecto al comportamiento del pool eléctrico en el mes de mayo, Aceituno ha destacado que este mes "tiene dos caras en nada parecidas". Durante el día, la electricidad sale casi gratis, al mediodía el promedio es de 1,65 euros el megavatio la hora y por la noche cuesta un 57 por ciento más que al mediodía. La explicación de los precios viene dada por la energía solar; durante 6 horas el sol cubre 67 por ciento de la demanda, que junto al viento y al agua alcanzan 91 por ciento.

En ese momento, los precios "se desploman", algo que no sucede durante la noche. "El agua solo cubre el 21 por ciento de la demanda, el viento solo cubre el 13 por ciento. Es entonces cuando vuelve el gas y el carbón para instalarse en la noche, y hace que la noche se aleje cada vez más de tener una energía renovable barata", ha apuntado.

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VÍA ESPERANZADORA PARA EL BRENT

El preacuerdo de paz contempla sesenta días de alto al fuego, la reapertura del estrecho de Ormuz y la autorización a Irán a exportar petróleo. A pesar de ser preacuerdo y "de no estar firmado", desde Tempos Energía han incidido en la importancia de que por primera vez "la reapertura de Ormuz tiene fecha".

En este sentido, Aceituno ha reiterado que "la firma no es el final del problema sino el inicio de la recuperación lenta". Con todo ello, el precio del barril está actualmente en los 98 dólares; por lo que la consultora ha contemplado tres escenarios para el barril de brent.

El primero de ellos consistiría en un escenario base entre los 82 y 100 dólares, que "no refleja ningún alivio". Por otro lado, un escenario alcista colocaría el precio del barril entre los 120 y los 145 dólares, que vendría a consecuencia del agotamiento de los colchones fechado por la AIE en julio o agosto.

La opción bajista, por tanto, sitúa el precio entre los 68 y 82 dólares, que resulta ser el rango más frecuente de la serie, si bien Aceituno ha recordado que "la normalización será gradual pero no inmediata". Con todo lo anterior, el experto ha destacado que todo dependerá de que el líder supremo iraní, Mojtaba Jamenei, acepte el texto, y de "si Teherán lo percibe como una negociación o como una rendición".