El Imserso convoca subvenciones por 5,8 millones para atención a mayores y termalismo para personas con discapacidad

El Imserso ha convocado subvenciones por 5,8 millones de euros para actuaciones de turismo y termalismo para personas con discapacidad durante el año 2026 y para la atención a personas mayores, según recoge este miércoles el Boletín Oficial del Estado (BOE).

La convocatoria para termalismo prevé un presupuesto 3,5 millones de euros y va dirigido a entidades sin ánimo de lucro que se dediquen, con carácter habitual, a la realización de actuaciones para las personas con discapacidad.

PUBLICIDAD

La segunda convocatoria va dirigida a actuaciones sociales dirigidas al fortalecimiento del Tercer Sector de acción social en el ámbito de la protección del colectivo de personas mayores y a favorecer y apoyar el movimiento asociativo y fundacional del mismo. El presupuesto es de 2,3 millones de euros.