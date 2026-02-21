Cruz Roja advierte que la guerra causa un "intolerable sufrimiento" a millones de personas en Ucrania

El director general del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), Pierre Krähenbühl, ha advertido de que la guerra está causando un "intolerable sufrimiento" a diario a millones de civiles debido al duro invierno y la falta de calefacción y suministro eléctrico.

"El conflicto armado internacional ha afectado en los últimos cuatro años a millones de ucranianos de una forma dramática. Casi todas las familias han vivido la muerte de un serquerido, heridas, desplazamiento o la ansiedad extrema de no tener noticia de un familiar capturado o desaparecido", ha destacado el director general del CICR, Pierre Krähenbühl.

Ha señalado que "no hay nada abstracto en el dolor y el trauma del que eres testigo durante una visita como esta", ha afirmado a la conclusión de una visita de cinco días al país. "Las historias y las imágenes son desgarradoras", ha remachado.

Krähenbühl se ha reunido en Kiev con altos cargos del Ministerio de Asuntos Exteriores, de la Presidencia y con el comisario para Derechos Humanos del Parlamento ucraniano para abordar las "crecientes necesidades humanitarias" en Ucrania, según ha destacado el CICR en un comunciado. También se ha reunido con familiares de prisioneros de guerra y se ha comprometido a seguir trabajando en este ámbito clave, en el que el organismo internacional humanitario ya ha facilitado varios intercambios.

Ha visitado también un centro de calefacción apoyado por la Cruz Roja Ucraniana y se ha reunido con afectados por los ataques contra la infraestructura eléctrica y de calefacción que afectan al suministro de millones de personas.

"Ha sido profundamente conmovedor conocer a los ucranianos que viven la realidad de un conflicto devastador. Las temperaturas por debajo de la congelación son intolerables cuando la calefacción y la electricidad no funcionan durante horas o incluso días por los daños en la infraestructura debido a las hostilidades", ha denunciado.

El conflicto afecta particularmente a la población ya de por sí vulnerable, como las personas mayores, los heridos o quienes "sufren problemas económicos por la pérdida de miembros de la familia", según Krähenbühl.

La visita incluía una parada en una instalación forense dedicada a la identificación de restos humanos. "Esta semana he visto la importancia de estos programas y lo vital que es garantizar que se respeta la dignidad", ha argumentado.

"Lamentablemente, las necesidades humanitarias ante la escalada del conflicto armado internacional entre Rusia y Ucrania siguen siendo inmensas. Vamos a seguir trabajando duro para llevar ayuda a donde más se necesita", ha asegurado Krähenbühl desde Leópolis, donde ha visitado uno de los campos de internamiento de prisioneros de guerra rusos.