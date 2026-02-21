Al menos dos muertos en ataques de drones israelíes en la Franja de Gaza pese al alto el fuego

El Ministerio de Sanidad del Gobierno gazatí, bajo el control del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), comunicó este sábado que desde el comienzo del alto el fuego el 10 de octubre de 2025, la cifra de fallecidos ha ascendido a 612, tras la muerte de una persona y diez heridas en ataques israelíes registrados el viernes. Según consignó la agencia oficial palestina WAFA, estos datos se inscriben en una serie de hostilidades que persisten pese a los compromisos de cese al fuego en la Franja de Gaza.

De acuerdo con las fuentes médicas palestinas citadas por WAFA, al menos dos personas murieron este sábado a consecuencia de ataques de drones israelíes en distintas zonas del enclave. Una de las víctimas falleció en el campamento de refugiados de Yabalia, situado en la región norte de la Franja. El diario palestino 'Filastín' identificó al fallecido como Mayed Abú Maaruf. Otro ataque, esta vez en Qizan al Najjar, cerca de Jan Yunis al sur de Gaza, causó la segunda muerte reportada en la jornada.

El medio WAFA detalló que, además de los fallecidos, tres civiles palestinos resultaron heridos por disparos de fuerzas israelíes en el este de la ciudad de Gaza. El incidente se produjo en la calle Omar al Mujtar, en la capital, señalando la continuidad de episodios violentos en medio del alto el fuego vigente.

Reportes difundidos por WAFA añadieron que se registraron disparos procedentes de vehículos militares israelíes en el norte de la Franja de Gaza. Asimismo, se informó de ataques realizados desde cuadricópteros militares israelíes sobre el este del campamento de refugiados de Al Bureij, ubicado en la región central del enclave palestino.

WAFA amplió que, según los datos actuales del Ministerio de Sanidad gazatí, la ofensiva militar de Israel, iniciada el 7 de octubre de 2023, ha causado la muerte de 72.070 personas y ha dejado 171.738 heridos en la Franja de Gaza. Estas cifras no contemplan las víctimas mortales ocurridas en las horas recientes, lo que indica que el saldo podría incrementarse.

El recuento de víctimas y la continuidad de operaciones militares han generado preocupación entre organismos humanitarios y la comunidad internacional, dado que la violencia no ha cesado completamente desde el supuesto establecimiento del alto el fuego. Por su parte, las autoridades palestinas han mantenido registros actualizados a través del ministerio de salud y los medios oficiales, destacando el impacto sostenido en la población civil.

Las informaciones recopiladas por WAFA y el diario 'Filastín', junto con los números oficiales del Ministerio de Sanidad en Gaza, evidencian que las actividades militares en el enclave persisten pese a los compromisos públicos de tregua. Entre los incidentes reportados figuran ataques con drones, disparos provenientes de vehículos militares y acciones ofensivas en diversas localidades, como los campamentos de refugiados y barrios de las principales ciudades.

La acumulación de víctimas y el panorama de inseguridad actual subrayan la situación crítica en la Franja de Gaza. A pesar de los acuerdos alcanzados para detener la violencia, distintas fuentes reconocen que los ataques y enfrentamientos armados continúan afectando principalmente a la población civil, incrementando el número de muertos y heridos desde octubre de 2023 hasta la fecha.

Los registros oficiales, así como la información proporcionada por las agencias de noticias palestinas y los medios locales, reflejan la magnitud del conflicto y sus consecuencias directas en la vida diaria de los habitantes de Gaza. La persistencia de incidentes violentos pese a los altos al fuego señalados pone en relieve la fragilidad de los acuerdos vigentes y la complejidad de alcanzar una desescalada sostenida en la región.