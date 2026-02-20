Un total de 14 universitarios con discapacidad logran una beca de Fundación ONCE para continuar su carrera investigadora

La escasa presencia de personas con discapacidad en la investigación y la docencia en España motivó la creación del programa Fundación ONCE-Investiga, según publicó Fundación ONCE. Esta iniciativa busca corregir desigualdades y facilitar la incorporación de estudiantes con discapacidad a proyectos de doctorado e investigación competitiva. La noticia principal gira en torno al otorgamiento de 14 becas a universitarios con discapacidad para continuar su carrera investigadora, una acción respaldada por el Fondo Social Europeo Plus y que involucra a instituciones académicas de todo el país.

De acuerdo con Fundación ONCE, estas becas pretenden reducir las barreras económicas y sociales que históricamente han dificultado el acceso de personas con discapacidad al ámbito científico. El programa, en su primera edición, canalizó ayudas económicas tanto para investigaciones pre y postdoctorales como para tesis doctorales, destinando 30.000 euros para trabajos de investigación y 18.000 euros para proyectos doctorales. La entrega de estos reconocimientos se llevó a cabo en la sede madrileña de Por Talento Digital, el centro de formación tecnológica impulsado por la misma fundación.

Los 14 beneficiarios desarrollan sus investigaciones en instituciones como el CSIC, la Universidad Complutense de Madrid, la Universidad de Alcalá, el Instituto Madrileño de Estudios Avanzados en Nutrición de la Universidad Autónoma de Madrid, las universidades de Sevilla, Jaén, Málaga, Alicante, Valencia, Castilla-La Mancha, Girona, La Laguna, la Universidad Pública de Navarra y la UOC. Entre las áreas abordadas por los becarios figuran la prevención del vapeo en jóvenes en situación de exclusión, la transición energética en España y estrategias sostenibles de control biológico.

Según detalló Fundación ONCE, la ceremonia de entrega contó con la participación de figuras institucionales como el secretario de Estado de Ciencia, Innovación y Universidades, Juan Cruz Cigudosa; el vicepresidente ejecutivo de Fundación ONCE, Alberto Durán; el rector de la Universidad de Castilla-La Mancha y presidente de la sectorial de I+D+i de CRUE, José Julián Garde López-Brea; y el presidente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), Luis Cayo Pérez Bueno.

Durante el evento, Cruz Cigudosa expresó que “la ciencia solo es verdaderamente excelente cuando es inclusiva” y alertó contra la exclusión del talento: “España no puede desperdiciar talento.” El secretario de Estado defendió la necesidad de que la ciencia represente a toda la sociedad y llamó a la comunidad científica a “seguir derribando barreras” y a la sociedad a “no perder valor”.

Alberto Durán, en su intervención, subrayó el valor de la colaboración entre la Fundación ONCE, las universidades y el CERMI, y felicitó a los becados por superar obstáculos en diferentes etapas de sus vidas. “Quiero trasladaros que lo que hacéis es muy importante para vosotros, pero también para transformar este entorno de investigación, que todavía tiene muchas barreras, y para la sociedad en general”, afirmó Durán, según publicó Fundación ONCE. Añadió que “el talento reside de igual o en mayor manera en las personas con discapacidad, por lo que contar con ellas en un entorno dificultoso como puede ser el empresarial es un acierto”.

El presidente de CERMI, Luis Cayo Pérez Bueno, destacó el avance que representa el paso de las personas con discapacidad de sujetos pasivos a miembros de pleno derecho dentro de la comunidad científica. Por otro lado, Garde López-Brea felicitó a Fundación ONCE e hizo énfasis en el impacto social que supone la iniciativa, agradeciendo la colaboración establecida con CRUE.

El programa Fundación ONCE-Investiga está destinado a universidades y centros de investigación, que deben gestionar la ayuda a favor de los alumnos con discapacidad matriculados en programas de doctorado y estudios postdoctorales. Según consignó Fundación ONCE, la baja representación de este colectivo dentro de la ciencia y la docencia se relaciona con barreras estructurales de carácter social y económico, aspectos que la iniciativa busca combatir.

Las investigaciones seleccionadas para la beca abarcan temáticas que afectan tanto al desarrollo social como científico del país. Entre ellas, la prevención del consumo de productos de vapeo por parte de jóvenes en riesgo de exclusión social, la evaluación de modelos de transición energética en España y el diseño de métodos sostenibles para el control biológico. Fundación ONCE reportó que estos son solo algunos ejemplos del rango y la relevancia de los trabajos apoyados por el programa.

La convocatoria ha puesto de relieve la necesidad de seguir promoviendo la equidad en el acceso a la ciencia, tanto a través de la financiación directa como del trabajo conjunto entre organismos públicos, universidades y organizaciones de la sociedad civil. Tal como publicó Fundación ONCE, la colaboración con el Fondo Social Europeo Plus resulta fundamental para sostener estas ayudas y asegurar que el talento no quede excluido por razones ajenas a la capacidad académica o de investigación.

El acto de entrega permitió visibilizar las realidades y desafíos que enfrentan los estudiantes con discapacidad, así como la respuesta institucional que busca crear condiciones más justas en el acceso a la investigación científica. Fundación ONCE puntualizó que la continuidad del programa pretende favorecer una representación más ajustada de la diversidad de la sociedad española en el conjunto de la comunidad científica.