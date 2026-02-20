Un avión del Ejército iraní se estrella en el oeste del país

Un avión de la Fuerza Aérea iraní se ha estrellado en las últimas horas de este jueves en la provincia de Hamadán, en el oeste del país centroasiático, matando a uno de los pilotos, mientras que el otro tripulante ha sobrevivido.

El servicio de información de base aérea de Hamadán, conocida también como base Sharokhi Noja, ha confirmado que el suceso, cuyas causas se están investigando, ha tenido lugar durante una misión de entrenamiento.

El avión de combate, un modelo 'Nahaja' biplaza, se ha estrellado provocando la muerte de uno de los dos pilotos, ha indicado en dclaraciones a la cadena de televisión estatal IRIB.