Trump reitera que continúa sopesando un ataque militar "limitado" contra Irán

Durante una reunión privada con gobernadores republicanos, Donald Trump señaló que aún se encuentra evaluando la opción de un ataque militar “limitado” contra Irán, un mensaje que refuerza la presión al gobierno iraní en medio del aumento de fuerzas estadounidenses en la región. El despliegue de dos grupos de ataque de portaaviones, el ‘Abraham Lincoln’ y el ‘Gerald Ford’, en cercanías de Irán, acompañó estas declaraciones e intensificó las expectativas respecto a un posible movimiento militar. Según publicó Europa Press, el presidente estadounidense respondió a una pregunta sobre esta posibilidad poco antes de aislar la reunión de la presencia mediática: “¿Que si estoy considerando un ataque limitado contra Irán? Lo más que puedo decir es que me lo estoy pensando. Supongo que me lo estoy pensando”, afirmó Trump.

Europa Press detalló que, el día anterior, Trump había mencionado un plazo de diez días para despejar la incertidumbre sobre las negociaciones nucleares con Irán, insinuando que la decisión sobre una acción norteamericana podría definirse en ese lapso. En ese contexto, instó al gobierno de Teherán a firmar un acuerdo nuclear que él calificó de significativo, advirtiendo que consecuencias negativas surgirían en caso de no alcanzarse un compromiso: “Ahora es el momento de que Irán se una a nosotros en un camino que complete lo que estamos haciendo. Y si se unen, será fantástico. Si no se unen, también será fantástico, pero será un camino muy diferente. No pueden seguir amenazando la estabilidad de toda la región y deben llegar a un acuerdo”, afirmó. Trump subrayó que la ausencia de avances conduciría a eventos desfavorables: “Sucederán cosas malas si no sucede”.

El medio Europa Press consignó que los equipos diplomáticos de Estados Unidos e Irán han celebrado varias rondas de contactos indirectos durante la semana en escenarios como Omán y Suiza. Estas conversaciones responden a un clima de tensión creciente, en el que ambos países intentan avanzar respecto al programa nuclear iraní. Las autoridades de Irán sostienen que el objetivo de sus actividades nucleares es exclusivamente pacífico, una aseveración repetida durante los encuentros indirectos.

La postura de la administración Trump había resultado especialmente confrontativa tras la represión de recientes protestas dentro de Irán, momento en el cual el presidente estadounidense amagó inicialmente con una intervención militar directa. Posteriormente, Trump acotó sus advertencias y las centró en la exigencia de un acuerdo nuclear satisfactorio para Estados Unidos y para los socios occidentales preocupados por el desarrollo nuclear iraní. Según recordó Europa Press, el mandatario estadounidense recalcó la incompatibilidad entre la persistencia de amenazas regionales por parte del gobierno iraní y la normalización de relaciones con Washington.

El incremento del número de tropas estadounidenses en Oriente Próximo, especialmente los grupos de ataque liderados por los portaaviones, forma parte de una estrategia de presión militar y diplomática que persigue inducir a Irán a modificar su postura en la mesa de negociaciones. Diversos sectores del gobierno norteamericano consideran que el refuerzo militar representa una medida preventiva ante posibles respuestas iraníes, mientras que autoridades en Teherán identifican el despliegue como una provocación.

Trump repitió ante los gobernadores republicanos, según reportó Europa Press, la urgencia de un acuerdo que disuada a Irán de realizar actividades nucleares que despierten sospechas sobre fines armamentísticos, reiterando que el camino alternativo sería “muy diferente” para el gobierno de Teherán. Añadió que Estados Unidos continúa buscando una solución diplomática, aunque remarcó que las opciones militares continúan sobre la mesa. La presión internacional sobre Irán, sumada a las amenazas abiertas de Washington, configura así un panorama de incertidumbre respecto al futuro inmediato de las relaciones bilaterales.