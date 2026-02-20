Agencias

Trump ordena publicar archivos sobre la vida extraterrestre después de que Obama afirmara creer que existe

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha ordenado este jueves a su Gobierno que de inicio a la "identificación y divulgación de archivos gubernamentales relacionados con vida extraterrestre" y otros fenómenos relacionados, unos días después de que el exmandatario Barack Obama (2009-2017) afirmara creer que los alienígenas "son reales" pero no haberlos visto.

"En vista del gran interés mostrado, ordenaré al secretario de Guerra --referido al jefe del Departamento de Defensa, Pete Hegseth-- y a otros departamentos y agencias pertinentes que inicien el proceso de identificación y divulgación de archivos gubernamentales relacionados con vida extraterrestre, fenómenos aéreos no identificados (FANI) y objetos voladores no identificados (OVNI)", ha anunciado Trump en redes sociales.

El inquilino de la Casa Blanca ha extendido la instrucción a "cualquier otra información relacionada" con un asunto que ha descrito como "tan complejo, pero sumamente interesante e importante".

El anuncio llega apenas unas horas después de criticar a Obama por sus palabras, alegando que "reveló información clasificada, no debería haberlo hecho". "No sé si son reales o no, pero puedo decirte que reveló información clasificada", ha alegado a bordo del 'Air Force One', incidiendo en que el expresidente demócrata "cometió un gran error" al pronunciarse de ese modo.

Obama participó en un podcast el pasado fin de semana en el que fue preguntado por si creía en la existencia de alienígenas. "Son reales. Pero yo no los he visto. No están en el Área 51. No hay unas instalaciones subterráneas --a menos que haya una enorme conspiración y lo hayan escondido del presidente de Estados Unidos", señaló.

EuropaPress

