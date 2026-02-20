Sophie Deraspe estrena 'Hasta la montaña' el 27 de febrero: "Ser pastor hoy en día es una elección casi política"

La directora canadiense Sophie Deraspe estrena el 27 de febrero 'Hasta la montaña', una película en la que un joven publicista de Montreal (Canadá) decide abandonar su vida tras un problema de salud y reinventarse como pastor de ovejas en los Alpes franceses. Deraspe considera que lo que ha cambiado en el mundo rural es que hoy en día ser pastor es "una elección casi política" de renuncia a un mundo "materialista".

"Antes (pertenecías al mundo rural) porque tu familia tenía una granja. Provenías de la tierra e ibas a seguir trabajando en ella. Hoy creo que es cuestión de elección. No puedo hablar de España, pero lo he visto mucho en Francia. Ser pastor es una elección casi política, una opción (a favor) de un modo de vida apartado de un mundo muy materialista", ha señalado en declaraciones a Europa Press.

El filme está basado en 'D'où viens-tu, berger?' de Mathyas Lefebure (¿De dónde vienes tú, pastor?), una 'novela en clave' en la que el autor explica --tal y como se muestra en la película-- su decisión de abandonar su carrera de márketing y relaciones públicas en favor de convertirse en un pastor en la Provenza francesa después de una crisis existencial.

A lo largo de la historia, el joven acaba pasando un verano en la montaña junto a un rebaño de ovejas y Élise, una funcionaria que se le une tras sentirse tentada por sus historias de vida pastoril. En líneas generales, la directora opina que hay un tipo de cine que "idealiza" la vida en el campo y que esta "idealización" corresponde a algo que a su juicio es verdad: el hecho de que la naturaleza puede ofrecer "algo casi místico".

Sin embargo, puntualiza que la vida en el campo también viene acompaña de una relación "bastante cruda con la vida y la muerte" que "para algunas personas puede ser chocante o inesperada". "En la película he intentado a la vez mostrar los dos lados", ha admitido.

Entre las anécdotas, Deraspe ha recordado cómo vivieron un nacimiento real de un cordero durante el rodaje. Según ha relatado, la directora ya había asistido a un nacimiento de un ternero con una pastora, experiencia que ha calificado como "muy poderosa". "Esperaba que eso se produjera durante el rodaje, pero no podíamos pretender rodar un nacimiento un seis de junio a las 14:00", ha admitido.

Por si acaso, ya había hablado tanto con los pastores con los que trabajaba en el marco del filme como con los actores para tener la autorización y la "flexibilidad" de seguir rodando en el caso de que se produjera un acontecimiento similar. Cuando finalmente sucedió, la que se dio cuenta de que pasaba algo fue una ayudante de la directora que se encontraba entre el rebaño y que iba disfrazada de pastora para que quedara "natural" en el fotograma si la cogían las cámaras.

"Nos desplazamos con la cámara (...), yo con el monitor y el actor y el ingeniero de sonido fuimos ahí y vivimos ese nacimiento con el actor", ha recordado.

Si bien la novela ha sido "una puerta de entrada" al mundo rural, Deraspe recalca que los propios pastores han aportado "mucho" de su manera de ver el mundo al filme. En este sentido, ha puesto como ejemplo la relación con el lobo. "Hay mucho miedo, una especie de paranoia que impide que se viva bien al lado del lobo", ha subrayado.

Aunque no podría hacer "grandes generalidades" sobre la manera de pensar del mundo rural y del urbano, recalca que "nos interesa como seres humanos agarrarnos a un mundo mucho más natural". "Esa manera de concebir el mundo, yo lo encuentro en el mundo rural, lo encuentro en ciertas personas en el mundo urbano, entonces no llego a distinguir las dos cosas", ha admitido.