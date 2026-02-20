Sanidad espera llevar un documento con recomendaciones sobre enfermedad renal crónica al próximo CISNS

En el marco de la Estrategia para el Abordaje de la Cronicidad, el Ministerio de Sanidad ha avanzado en el desarrollo de instrumentos para facilitar la transición sanitaria de la infancia a la adolescencia y a la vida adulta en personas con enfermedades crónicas, con el objetivo de que este proceso se produzca de forma continuada para los pacientes pediátricos. Según informó Europa Press, la responsable de la mencionada estrategia en el Ministerio de Sanidad, Pilar Aparicio, comunicó que se prevé presentar en el próximo Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS), convocado para marzo, un documento específico de recomendaciones para manejar la enfermedad renal crónica (ERC), centradas en una detección más temprana desde la Atención Primaria y en la derivación adecuada de los pacientes. La elaboración de este documento constituye uno de los principales ejes de trabajo de la estrategia nacional en materia de cronicidad.

El medio Europa Press detalló que la intervención de Pilar Aparicio tuvo lugar durante la jornada 'Vivir sin interrupciones: cuando la vida se detiene', organizada por varias entidades —Pfizer, la Federación Española de Hemofilia (FEDHEMO), la Sociedad Española de Trombosis y Hemostasia (SETH) y la Real Fundación Victoria Eugenia— en el Congreso de los Diputados. Este evento se enfocó en los desafíos y avances relacionados con la hemofilia, una patología hematológica catalogada como rara y crónica. Durante la clausura, Aparicio defendió la Estrategia para el Abordaje de la Cronicidad, aprobada por el CISNS el pasado mes de julio, y expuso que buena parte de sus líneas estratégicas se centran en la adecuación de la práctica clínica, siendo la enfermedad renal crónica uno de los primeros ámbitos de actuación a través del documento que se presentará para su debate.

La responsable también adelantó, según publicó Europa Press, que tras el documento sobre enfermedad renal crónica se pretende impulsar una segunda iniciativa destinada a fortalecer la diálisis domiciliaria, como parte de la ampliación de recursos dentro de la atención a enfermedades crónicas. Aparicio explicó que se manejan otras líneas de trabajo con futuras recomendaciones dedicadas a distintas patologías, entre ellas la hemofilia, aunque indicó que no es posible precisar cuándo estará listo dicho documento por la extensión del listado de patologías contempladas. “Sinceramente, de momento creo que estamos abordando los grandes problemas, muy prevalentes o que realmente tenemos herramientas que no hemos sido capaces de encontrar, aunque sean problemas mucho menos prevalentes”, afirmó durante su intervención, según Europa Press.

La Estrategia Nacional sobre Cronicidad contempla, entre sus enfoques prioritarios, la atención domiciliaria, que para Aparicio representa un componente de peso creciente. Según consignó Europa Press, la responsable subrayó que este ámbito de actuación mejora la calidad asistencial de los pacientes con enfermedades crónicas. Puntualizó, asimismo, que el Ministerio de Sanidad trabaja aspectos relativos a la integración sociosanitaria mediante la elaboración de recomendaciones generales destinadas a optimizar la respuesta asistencial y facilitar la colaboración entre los servicios sociales y sanitarios.

Europa Press también reportó que el trabajo en la adecuación de la práctica asistencial incluye la mejora de la atención integral para quienes se encuentran en la etapa final de la vida. Aparicio hizo referencia a la necesidad de adaptar los cuidados y terapias disponibles a las condiciones particulares de los pacientes terminales, priorizando una calidad de vida adecuada durante este periodo.

Otro de los pilares señalados por la coordinadora se refiere al perfeccionamiento en la estratificación de la población afectada por enfermedades crónicas. Informó que se están tomando medidas para identificar el nivel de seguimiento e intervención que requiere cada paciente y, de esta manera, asignar los recursos económicos y humanos de acuerdo con el grado de complejidad. Para esa tarea, el Ministerio emplea la herramienta Grupos de Morbilidad Ajustada (GMA), utilizada por el Sistema Nacional de Salud, sobre la que otros países europeos han expresado interés, según detalló Europa Press.

En el área de promoción de la autonomía de los pacientes, Aparicio destacó, conforme reportó Europa Press, la amplia gama de recursos formativos puestos a disposición por el Ministerio de Sanidad. Entre ellas figura la Red de Escuelas de Salud para la Ciudadanía, diseñada para fomentar la formación, el empoderamiento y el autocuidado en la población, constituyendo esto otra prioridad estratégica para el abordaje de la cronicidad en el sistema sanitario español.