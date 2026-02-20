Previa del Atlético de Madrid - RCD Espanyol

El inicio de 2026 ha resultado desafiante para el RCD Espanyol, que solo ha conseguido dos puntos de veintiuno posibles en lo que va del año, mientras observa cómo la distancia respecto al Atlético de Madrid, cuarto en la clasificación, se ha ampliado a diez unidades. Tal como detalló la agencia Europa Press, la última victoria de los “pericos” se produjo al cierre de 2025 con una remontada ante el Athletic Club en San Mamés (1-2), y desde entonces, los encuentros frente al Levante (1-1) y el Celta de Vigo (2-2) son los únicos en los que el equipo catalán no ha salido derrotado. Este escenario resalta la presión con la que Espanyol llega al duelo de la jornada 25 ante el Atlético, previsto para este sábado a las 21:00 horas en el estadio Riyadh Air Metropolitano.

De acuerdo con Europa Press, el Atlético de Madrid buscará poner fin a una racha de tres partidos de Liga consecutivos sin vencer y sin anotar, situación que el club no vivía desde la temporada 2019-2020. En las últimas tres jornadas, los “colchoneros” igualaron con Levante (0-0), cayeron ante Real Betis (0-1) y perdieron con Rayo Vallecano (3-0), resultados que han encendido la alarma en el seno del equipo dirigido por Diego Pablo Simeone. Esta sequía de goles y puntos también revive el inicio de la actual campaña, cuando tras tres fechas, el Atlético sumaba únicamente dos puntos.

El propio medio mencionó que uno de aquellos partidos iniciales de la temporada ocurrió en el RCDE Stadium, un encuentro inaugural de Liga que arrancó con optimismo para el equipo de Simeone gracias a un golazo de falta de Julián Álvarez, aunque acabó con remontada local y derrota rojiblanca. Ese antecedente otorga motivación al Espanyol, que buscará repetir su desempeño en la segunda vuelta y firmar una nueva victoria como visitante, algo que no ocurre desde la primera temporada en el Metropolitano, cuando los catalanes vencieron allí por 0-2.

Europa Press subrayó que la mala racha del Espanyol en este tramo del torneo ha dejado atrás una primera parte del curso en la que llegó a situarse solo tres puntos por debajo del Atlético. La dificultad de los catalanes para sumar victorias ha provocado que peligren incluso sus opciones de acceder a competiciones europeas si sufren una nueva derrota en Madrid. En este contexto, el equipo dirigido por Manolo González acude con casi toda su plantilla disponible, salvo la baja del lesionado de larga duración Javi Puado. El probable once incluiría a Dmitrovic en la portería; El Hilali, Cabrera, Riedel y Carlos Romero en defensa; Dolan, Urko González y Pol Lozano en el mediocampo; y en la ofensiva a Pere Milla acompañando a Roberto Fernández.

Según informó la agencia, el Atlético encara el choque inmerso en el tramo más crítico de la temporada, al estar en plena disputa del 'playoff' de los dieciseisavos de final de la Liga de Campeones ante el Club Brugge, lo cual intensifica la necesidad de una reacción positiva en Liga. Un nuevo tropiezo, destacó Europa Press, significaría alcanzar cuatro jornadas sin ganar en el torneo doméstico, un registro que no se alcanza desde diciembre de 2021 y que podría comprometer la cuarta posición en beneficio del Betis.

El entrenador Diego Simeone se inclina por mantener una alineación reconocible respecto al partido de Liga de Campeones en Brujas, a diferencia de la rotación presentada la jornada anterior. A pesar de las ausencias de Pablo Barrios y Nico González por lesión —siendo el segundo una baja que se espera solventar pronto— y la del sancionado Rodrigo Mendoza, el técnico argentino confía en su bloque más habitual. Según publica Europa Press, el once posible se compone de Oblak en la portería; Molina, Pubill, Hancko y Ruggeri en defensa; G. Simeone, Llorente, Koke y Lookman en el mediocampo; con Griezmann y Julián Álvarez en el ataque.

Las cifras defensivas del Atlético también han sido puestas en entredicho en las recientes fechas, detalle que espera explotar el ataque del Espanyol, particularmente con la dupla González-Lozano en la creación y Roberto Fernández como principal referencia ofensiva. El encuentro contará con el arbitraje de Muñiz Ruiz, del colegio gallego, y será transmitido a partir de las 21:00 por Movistar+ LaLiga, según detalló Europa Press.

La cita en el Riyadh Air Metropolitano presenta un doble reto. Por un lado, el Atlético intenta evitar una segunda derrota consecutiva como local en Liga, algo que no ocurre desde el año 2013; por otro, el Espanyol busca cortar su prolongada ausencia de victorias y volver a acercarse a la zona alta, luego de un mes y medio en el que solo ha rescatado dos empates. Según la información de Europa Press, la urgencia de ambos conjuntos por revertir dinámicas negativas augura un duelo cargado de tensión y necesidad de puntos en la capital española.