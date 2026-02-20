Muere una persona en un ataque con drones de Ucrania contra Sebastopol, en la península de Crimea

Al menos una persona ha muerto este viernes en un ataque con drones perpetrado por el Ejército de Ucrania contra la ciudad de Sebastopol, la ciudad más poblada de la península de Crimea, anexionada por Rusia en 2014, en el marco de la guerra desatada hace cerca de cuatro años por la orden de invasión firmada por el presidente ruso, Vladimir Putin.

El alcalde de Sebastopol, Mijail Razvozhaev, ha indicado que la víctima mortal, un hombre, ha sufrido "heridas de metralla en la cabeza y el pecho" por "el impacto de los fragmentos de un dron interceptado". "Una ambulancia llegó rápidamente al lugar, pero no pudo salvarle la vida. Nuestras sinceras condolencias a la familia y amigos del fallecido", ha dicho.

Así, ha recalcado en un mensaje en redes sociales que los sistemas de defensa aérea "siguen repeliendo ataques de las Fuerzas Armadas ucranianas", mientras que el Ministerio de Defensa ruso ha cifrado en cerca de 150 los aparatos derribados en las últimas horas, incluidos 20 sobre la península de Crimea.

A ellos se suman 57 en la región de Briansk, 28 sobre el mar Negro, 24 en el mar de Azov, 17 en Krasnodar, dos en Rostov y uno en Bélgorod, sin que las Fuerzas Armadas ucranianas se hayan pronunciado por ahora sobre los objetivos de esta nueva oleada de ataques.

Por su parte, la Fuerza Aérea ucraniana ha indicado que los sistemas de defensa aérea del país han derribado 107 de los 128 drones lanzados por las fuerzas rusas, al tiempo que ha confirmado el impacto de un misil balístico y 21 aparatos en "catorce ubicaciones", sin pronunciarse sobre posibles víctimas o daños materiales.