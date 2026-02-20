Muere Eric Dane, protagonista de 'Anatomía de Grey', tras una dura batalla contra la ELA

El compromiso de Eric Dane con la divulgación y la investigación de la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) marcó sus últimos años y dejó huella tanto en sus colegas como en el ámbito social. Según informó la prensa estadounidense, el actor falleció el jueves 19 de febrero rodeado de su esposa y sus dos hijas, Billie y Georgia, tras afrontar una batalla contra la ELA, enfermedad neurodegenerativa que le fue diagnosticada en abril de 2025. El intérprete, recordado a nivel internacional por su papel como el doctor Mark Sloan en la serie ‘Anatomía de Grey’, tenía 53 años.

La familia del actor comunicó el fallecimiento a los medios, solicitando privacidad mientras enfrentan el duelo. El comunicado difundido por la prensa norteamericana destacó: “Con gran pesar, compartimos que Eric Dane falleció el jueves por la tarde después de una valiente batalla contra la ELA. Pasó sus últimos días rodeado de queridos amigos, su devota esposa y sus dos hermosas hijas, Billie y Georgia, quienes eran el centro de su vida”. De acuerdo con el comunicado retomado en diversos medios, sus seres queridos resaltaron el papel que Dane asumió durante su enfermedad: “A lo largo de su lucha contra la ELA, Eric se convirtió en un apasionado defensor de la concienciación y la investigación, decidido a marcar la diferencia para otras personas que se enfrentaban a la misma batalla”.

El medio detalló que el actor estadounidense había mostrado gratitud hacia sus seguidores y el apoyo recibido. “Eric adoraba a sus fans y estará eternamente agradecido por el amor y el apoyo que ha recibido”, expresa el texto familiar. Además, la familia realizó una petición específica: “La familia ha pedido privacidad mientras atraviesa este momento tan difícil”.

Tal como publicó la prensa estadounidense, Eric Dane nació en San Francisco el 9 de noviembre de 1972. Inició su carrera en la interpretación en series de televisión a mediados de los años noventa, con apariciones en títulos como ‘Salvados por la campana’, donde debutó, y otros programas como ‘Roseanne’, ‘Aquellos maravillosos años’ y ‘Matrimonio con hijos’. Su reconocimiento internacional vendría con la participación en ‘Anatomía de Grey’, un drama médico donde encarnó al doctor Mark Sloan y que lo situó como uno de los intérpretes más conocidos de su generación.

Según consignó la prensa norteamericana, Eric Dane también formó parte de otros proyectos televisivos, manteniéndose activo en la industria hasta etapas recientes. Participó en ‘Euphoria’, una producción donde trabajó hasta que el avance de la ELA le obligó a apartarse de la vida pública. La noticia de su muerte llega pocos días después del fallecimiento de James Van Der Beek, protagonista de ‘Dawson crece’, quien murió debido a un cáncer colorrectal a los 48 años, lo que ha impactado al mundo de la ficción televisiva estadounidense.

El diagnóstico de Esclerosis Lateral Amiotrófica supuso un cambio drástico en la vida del actor. Durante este periodo, sus allegados destacaron su entrega en promover la investigación científica en torno a la enfermedad y el apoyo a quienes, como él, enfrentaban esta condición. La cobertura de los medios estadounidenses subrayó la influencia de Eric Dane en la sensibilización sobre la ELA y el recuerdo permanente que dejan tanto su carrera artística como su activismo en los últimos años.