Montero: El PSOE rechaza el burka como "opresión" a las mujeres pero se niega a "caer en las trampas" de PP y Vox

La reciente propuesta para regularizar a personas inmigrantes en España ha centrado la atención en quienes ya se encuentran integrados en el día a día social, laboral y fiscal del país. Según detalló Europa Press, María Jesús Montero, vicepresidenta primera del Gobierno, defendió la necesidad de otorgar a estas personas la dignidad y los derechos comunes a toda la población, subrayando también la importancia de que participen en igual medida de las obligaciones fiscales y contribuyan al bienestar colectivo. Este enfoque se presentó durante su intervención en los desayunos informativos organizados en Sevilla por Europa Press Andalucía y la Fundación Cajasol.

La posición del Partido Socialista Obrero Español sobre temas como la inmigración y la utilización del burka también ocupó un lugar destacado en las declaraciones de Montero, recogidas por Europa Press. Durante el evento, la ministra de Hacienda y secretaria general del PSOE andaluz reiteró que la formación socialista identifica el burka como una forma de opresión directa sobre las mujeres, condenando su uso desde una perspectiva de derechos y libertades. No obstante, recalcó que el partido no apoyará propuestas que, desde su punto de vista, buscan vincular la inmigración con la inseguridad o la delincuencia, una estrategia que atribuyó a los partidos Popular y Vox.

María Jesús Montero criticó que las recientes iniciativas parlamentarias relativas al uso del burka, presentadas por Vox, Junts y el PP, pretenden crear lo que denominó un “falso debate”, que enmascara una intención de criminalizar a las personas inmigrantes. Según la funcionaria, esa actitud, asociada a discursos de derecha y ultraderecha, fomenta estigmas y alienta la competencia entre partidos para ver “quién es más racista o xenófobo”. Estas palabras fueron recogidas y difundidas por Europa Press, que destacó la preocupación de Montero ante lo que caracterizó como una tendencia en los últimos años dentro del espectro político conservador.

En relación al Partido Popular, Montero cuestionó que su presidente, Alberto Núñez Feijóo, busque asemejar en exceso su política a la de Vox, a tal punto de que, a su juicio, resulta difícil distinguir entre ambos en cuestiones clave como feminismo, inmigración o servicios públicos. Durante su intervención, la vicepresidenta hizo referencia a las recientes declaraciones de miembros del PP que afirman compartir la perspectiva feminista de Vox, para poner en duda la coherencia de esa postura e interrogar sobre la voluntad de diferenciarse realmente de la ultraderecha en este tipo de debates.

En cuanto a la regularización de inmigrantes, Montero insistió, según informó Europa Press, en que quienes podrían beneficiarse de una nueva medida de regularización ya comparten la vida cotidiana de los ciudadanos españoles, utilizando servicios públicos como el transporte y la sanidad, y desarrollando sus actividades en los mismos espacios. De acuerdo con la vicepresidenta, el Gobierno entiende que la integración plena pasa no solo por el acceso a derechos, sino por el cumplimiento de deberes, entre ellos, el pago de impuestos.

Europa Press recogió que, para Montero, la dignidad de los migrantes se vincula al reconocimiento de su condición como parte de la sociedad española, lo que implica también la sociedad andaluza. Al finalizar su intervención, subrayó que en ningún momento el PSOE aceptará apoyar iniciativas que asocien inmigración con criminalidad o inseguridad, y reiteró el rechazo de su partido a cualquier discurso o propuesta que fomente actitudes discriminatorias.