Marta López Álamo, entre la espada y la pared en la guerra entre su amiga Alejandra Rubio, y los hijos de Kiko Matamoros

Con la guerra mediática entre Carlo Costanzia (y Alejandra Rubio, que no ha dudado en salir en defensa de su novio), y Laura y Diego Matamoros en aumento -tanto es así que la influencer se sienta este viernes en el plató de '¡De Viernes!' para contestar a su primo-, Kiko Matamoros ha presentado su nuevo proyecto profesional junto a Kiko Hernández en el madrileño bingo Las Vegas.

Y como no podía ser de otra manera, su mujer Marta López Álamo ha estado apoyándole en la grabación del primer programa del popular dúo de colaboradores televisivos para YouTube. Amiga de la hija de Terelu Campos desde hace años -aunque pasaron una época distanciadas coincidiendo con el inicio de su relación con el hijo de Mar Flores- la modelo ha tenido que enfrentarse a las preguntas de la prensa sobre el conflicto familiar entre los hijos de su marido y la pareja de Alejandra.

"No he visto absolutamente nada. Diego y su padre tienen una relación maravillosa, y estoy orgullosa de ello, la verdad. No quiero pronunciarme respecto a nada, porque es que no sé lo que han dicho, entonces no voy a decir nada" ha afirmado evitando así posicionarse en esta batalla mediática.

Sin embargo, sí ha querido "dejar claro que yo apoyo el amor que Kiko da a sus hijos, por encima de todo, delante y detrás", revelando así entre líneas que ella está al lado de Matamoros indoncionalmente y, por tanto, con Diego y Laura.

"Es que es muy duro para mí ver a sufrir a mi marido. No por esto, por muchas cosas. Lo quiero muchísimo. Hacemos siete años este año, este mes. He estado volcada con él porque creo en él, porque lo amo, porque... no sé. Y agradezco a sus hijos muchísimo que estén apoyándolo" ha confesado, sin ocultar que no ha sido fácil para el colaborador perder su trabajo en televisión. "Repito, apoyo y pienso que diré siempre lo que favorezca y haga sufrir menos a mi marido. En detrimento mío" ha sentenciado.