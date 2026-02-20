Agencias

Laura Matamoros, seria y preocupada ante su reaparición en '¡De Viernes!' para responder a Carlo Costanzia

Inesperado paso al frente de Laura Matamoros, que ante la escalada de tensión en su guerra abierta contra Carlo Costanzia y Alejandra Rubio después del mensaje en el que su hermano Diego Matamoros ha atacado duramente a su primo, ha decidido sentarse en el plató de '¡De Viernes!' para revelar con pelos y detalles cómo fue la discusión que precipitó su ruptura total con el hijo de Mar Flores.

A pocas horas de su reaparición en el programa de Mediaset -que ha supuesto una absoluta sorpresa ya que es colaboradora de 'Espejo Público' en Antena 3-, la influencer se ha dejado ver de lo más seria y con un rostro que refleja su preocupación ante un testimonio que podría dinamitar para siempre la paz familiar.

Continuando con sus rutinas, Laura ha acudido a una gasolinera cercana a su domicilio antes de visitar un conocido centro estético para ponerse a punto para la entrevista. Con el pelo recogido, gafas de sol y un look deportivo compuesto por mallas marrón chocolate y jersey de cuello vuelto en el mismo color, la hija de Kiko Matamoros ha hecho oídos sordos a las preguntas de la prensa, reservándose para responder a Alejandra y a Carlo en directo en un plató.

Lejos de rectificar sus palabras -tras revelar que su discusión con su primo fue "muy violenta" y que se sintió "coaccionada" por la manera en la que le exigió que ni ella ni su familia volviesen a hablar de él en televisión- tal y como le pidió la hija de Terelu Campos este jueves asegurando que no tenía "vergüenza" por hablar así de Carlo, en el avance emitido por '¡De Viernes!' Laura se ha mostrado firme y tajante.

"El contenido de la conversación es claramente que deje de hablar, que no les nombre ni a él ni a su entorno, digámoslo así, porque no quisiera yo que él se sentara a hablar de mi familia, de mí, de mi hermano. Fue una conversación subida de tono" ha asegurado, dejando claro que al contrario de lo que ha dicho Alejandra, su primo sí sabe donde vive: "Si quieres saber el motivo por el que Carlo sabe dónde vivo, revisa su whatsApp" ha dicho dirigiéndose a la nieta de María Teresa Campos y dejando entrever que su novio no le habría contado toda la verdad.

Además, Laura se ha desmarcado de las graves acusaciones que su hermano Diego ha hecho sobre Carlo, afirmando que "ya tengo con lo mío, como para hacerme responsable de los actos de los demás".

