Agencias

La UE compromete su apoyo a una declaración de líderes sobre inteligencia artificial en la India

Guardar

Nueva Delhi, 20 feb (EFE).– La Unión Europea (UE) expresó este viernes su compromiso de adhesión a la "declaración de líderes" de la Cumbre Impacto IA 2026 en Nueva Delhi, un documento que busca consagrar un marco ético global para que la inteligencia artificial (IA) beneficie a toda la humanidad.

"La Unión Europea respaldará la Declaración de los Líderes en la Cumbre de Impacto de la IA de 2026 en Nueva Delhi, que reconoce que - 'la promesa de la IA solo se realiza mejor cuando sus beneficios son compartidos por la humanidad”, indicó la UE en un comunicado.

La vicepresidenta ejecutiva de Soberanía Tecnológica, Seguridad y Democracia, Henna Virkkunen, ha sido la encargada de avalar los principios de un documento que reconoce que “la promesa de la IA solo se realiza plenamente cuando sus beneficios son compartidos por la humanidad”.

“Cada día, Europa está más cerca de convertirse en un continente de la IA. Además de intensificar la cooperación internacional, esta cumbre ha sido una oportunidad para mostrar los progresos en este sentido”, afirmó Virkkunen en una declaración recogida en el comunicado.

Pese a que el texto definitivo de la declaración oficial aún no ha sido distribuido, Bruselas ha expresado su respaldo frente al modelo de desregulación defendido por Estados Unidos.

En esta misma jornada el jefe de la delegación estadounidense, Michael Kratsios, ha tildado en la cumbre los esfuerzos de regulación internacional de "obsesiones ideológicas" y de ser una gestión "meramente cosmética" que genera burocracia y miedo.

Washington se proclama como el futuro de la IA por el liderazgo de su industria privada y el gasto en infraestructuras de 700.000 millones de dólares.

El comunicado oficial de la Comisión Europea subraya que la prioridad es un desarrollo "soberano y a gran escala" que no renuncie a la seguridad.

La UE busca así una "tercera vía" que combine la innovación con la protección de los valores democráticos, distanciándose del rechazo total a la gobernanza global expresado por la Administración Trump.

Temas Relacionados

EFEgovernmentparliamentpoliticsunioneueuropean unionAItechnologysummit

Últimas Noticias

EDF ganó un 26,6% menos en 2025 tras amortización relacionada con una planta nuclear en Reino Unido

La eléctrica francesa reportó una fuerte reducción en su resultado anual debido al impacto financiero relacionado con el retraso y el aumento del costo en el proyecto Hinkley Point C, que ha duplicado el presupuesto inicial y pospuso su arranque hasta 2030

EDF ganó un 26,6% menos

Sonia Bermúdez: "Misa Rodríguez vuelve por méritos propios, la lista se basa en el rendimiento"

El cuerpo técnico de la selección nacional anuncia una convocatoria marcada por el buen momento de varias futbolistas, con énfasis en el seguimiento y elección estricta basada en logros individuales y cambios respecto a listas pasadas

Sonia Bermúdez: "Misa Rodríguez vuelve

El Congreso debate la próxima semana una iniciativa de ERC para garantizar 5% de canciones en catalán en radiofórmulas

La propuesta impulsada por Esquerra Republicana busca modificar la legislación vigente para asegurar presencia mínima de música en cuatro lenguas cooficiales, exigir supervisión oficial e impulsar campañas y ayudas al sector para difundir la diversidad cultural

El Congreso debate la próxima

Ana Alonso: "Teniendo referentes, se consiguen grandes éxitos"

Ana Alonso: "Teniendo referentes, se

Albares afirma que le ha "dolido" ver a una comisaria de la UE en la Junta de Paz de Trump

El jefe de la diplomacia española lamentó que la representante comunitaria acudiera, aunque como observadora, a la reunión en Estados Unidos y recordó la postura oficial comunitaria que respalda una solución de dos Estados en el conflicto palestino-israelí

Albares afirma que le ha