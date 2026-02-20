La Policía destinó a Recursos Humanos a la agente que acusa al ex DAO siguiendo el concurso tras el ascenso a inspectora

La inspectora que recientemente formalizó una denuncia por agresión sexual contra el exdirector adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional, José Ángel González, comenzó su periodo en la Subdirección General de Recursos Humanos y Formación el mismo día en que comunicó a sus superiores una baja médica por motivos de salud mental. Según publicó Europa Press, este traslado se realizó a petición de la propia agente y en línea con el procedimiento estándar establecido en el reglamento interno de la institución, después de completar su ascenso y periodo de prácticas.

De acuerdo con el medio Europa Press, la adjudicación de la plaza surgió tras un concurso interno en el que la inspectora, tras finalizar su formación, seleccionó una de las tres opciones disponibles dentro del sistema de asignación de puestos. Las alternativas incluyeron Ser parte de los Servicios Centrales en el Área Operativa —ubicación que alberga la Dirección Adjunta Operativa (DAO)—, la Jefatura Superior de Policía de Madrid, o los Servicios Centrales en el Área de Gestión. Fuentes policiales consultadas por Europa Press indicaron que la víctima eligió la tercera opción, que supone una incorporación al departamento de Recursos Humanos y Formación.

Tal como consignó Europa Press, el proceso para elegir el nuevo destino se inicia a través de un formulario que los inspectores completan en la intranet del cuerpo policial. En este documento, cada agente selecciona sus preferencias en orden de prioridad y el sistema define la asignación final en función del baremo y las plazas que se encuentren vacantes. No consta intervención de mandos ni superiores jerárquicos en la decisión de la plaza adjudicada, puntualizaron las fuentes policiales al medio, asegurando que el procedimiento seguido por la agente no presentó alteraciones respecto al funcionamiento habitual.

La denuncia registrada por la inspectora sostiene que la agresión sexual tuvo lugar el 23 de abril de 2025, aproximadamente tres meses antes de su traslado interno, en una residencia oficial donde vivía el entonces DAO. Tras iniciar su labor en la Subdirección de Recursos Humanos, la agente recibió una llamada desde el despacho del director adjunto operativo, sumándose a otras comunicaciones previas que, según la denuncia, implicaron presión sobre la víctima. El documento judicial subraya además que tanto la Subdirección General de Recursos Humanos como la Dirección Adjunta Operativa se encuentran en el mismo edificio en la ciudad de Madrid.

El medio Europa Press detalló que la comisaria principal Gemma Barroso, actual DAO interina y responsable del área a la que fue destinada la agente, intervino tras recibir la comunicación de la baja médica de la inspectora el 24 de julio de 2025 y, más adelante, también tras conocer que la funcionaria había puesto la denuncia formal contra José Ángel González. El abogado de la inspectora ha reconocido a Europa Press la actitud de la comisaria Barroso, a la que agradeció la disposición mostrada tanto en la gestión de la baja como en el acompañamiento al dar traslado de la querella, lo cual desencadenó la dimisión de González de su puesto unas horas más tarde, el pasado 17 de febrero.

Europa Press informó que, ante la situación, la comisaria Barroso contactó directamente con la inspectora para poner en marcha un protocolo de protección policial enfocado en garantizar la seguridad personal de la funcionaria, habida cuenta del contexto generado por la denuncia y las circunstancias laborales compartidas en la sede central policial.

El itinerario profesional que siguió la agente desde su ascenso incluyó una fase de prácticas en la Comisaría Local de Coslada, en la Comunidad de Madrid, tras la cual inició el proceso de selección interna descrito por Europa Press. El sistema de adjudicación, regido por baremación y disponibilidad, permite a los nuevos inspectores ordenar sus preferencias pero depende de su puntuación y de las plazas ofertadas. Según las fuentes policiales referidas en este medio, la funcionaria implicada eligió el Área de Gestión, y en ningún momento se registró influencia de superiores directos ni intervención de la cúpula policial durante el proceso.

Europa Press añadió que la secuencia de hechos abarca desde las comunicaciones telefónicas previas recibidas por la agente desde el despacho del DAO, hasta la exposición formal de los hechos, la baja por motivos de salud mental dentro del contexto de destino en la Subdirección General de Recursos Humanos y Formación, y el acompañamiento institucional durante la presentación de la querella.

En el transcurso de estos acontecimientos, la estructura interna de la Policía Nacional, a través de la DAO interina Gemma Barroso, ha asumido temporalmente responsabilidades que incluyen la atención directa al personal y la activación de medidas de protección. La resolución adoptada en la fase de adjudicación interna, conforme a las prácticas habituales y normas vigentes, es una de las garantías defendidas por las fuentes policiales citadas por Europa Press a lo largo del proceso seguido por la inspectora denunciante.

El caso aún se desarrolla formalmente en las instancias judiciales, con la investigación en curso sobre las circunstancias de la supuesta agresión y las actuaciones administrativas posteriores descritas en el sumario.