Agencias

La ONU denuncia las atrocidades que acompañan a las operaciones de estafas informáticas en la región del Mekong

Personas captadas bajo engaño por redes criminales en Asia y África enfrentan torturas, explotación y amenazas, según revela un informe, mientras mafias emplean inteligencia artificial para perfeccionar fraudes y presionar a familiares para obtener millonarios rescates

Guardar

Un testimonio recogido por la Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos describe la existencia de “cárceles submarinas”, celdas casi sumergidas y herméticas donde las víctimas de redes de estafas informáticas permanecen durante horas en castigo, apenas con aire suficiente para respirar. El informe publicado este viernes alerta sobre la realidad de personas atrapadas mediante engaños en centros de estafa ubicados principalmente en la región que recorre el río Mekong —China, Birmania, Laos, Tailandia, Camboya y Vietnam—, y revela el uso de tortura, explotación laboral y sexual, amenazas y presiones para obtener rescates por familiares, como parte de las prácticas de estos grupos.

Según consignó la Oficina de Naciones Unidas y tal como difundió el medio original, estos delitos se concentran en zonas donde las operaciones de estafas informáticas adquirieron peso económico relevante. En Laos, por ejemplo, estas actividades representan más del 68,5% del Producto Interior Bruto, con ingresos por encima de los 10.500 millones de euros. El auge de los llamados centros de estafa, también denominados “scam farms”, se relaciona con el impacto global de la pandemia por coronavirus y las restricciones que llevaron a grupos criminales a instalarse en hoteles y casinos vacíos durante 2021, según publicó la fuente. Estos espacios, que existen en los países atravesados por el Mekong y con “escalas” en lugares como Emiratos Árabes Unidos, actualmente funcionan como enclaves donde operarios viven, comen y duermen dentro de los mismos recintos.

El informe de Naciones Unidas señala que la expansión de estos centros ha sido posible en parte por la diversificación de grupos armados y organizaciones criminales que buscaron nuevas formas de ingresos durante los cierres provocados por el COVID-19. El medio detalló que los empleados captados por engaño provienen no solo de la región del Mekong, sino también de países africanos —incluido Zimbabue— y de estados surasiáticos como Bangladesh. Al llegar, descubren situaciones muy distintas a las prometidas: la región acapara más del 60% de la actividad global del delito informático, y la huida para estas personas resulta prácticamente imposible.

De acuerdo con lo expuesto por Naciones Unidas, las mafias que controlan estas “granjas” de estafas han sofisticado sus métodos mediante tecnologías avanzadas. Utilizan inteligencia artificial para replicar voces de familiares de víctimas, así como herramientas de falsificación facial, con el objetivo de perfeccionar fraudes y presionar por rescates, llegando a realizar videollamadas a parientes obligados a presenciar el maltrato infligido, en busca de pagos millonarios. El testimonio de un representante adjunto de la ONU contra la Droga y el Delito para el Sureste Asiático y el Pacífico, Benedikt Hofmann, ilustra la vida dentro de estos enclaves, donde existen restaurantes, peluquerías y hasta karaoke, pero desde donde escapar resulta extremadamente difícil.

Los abusos que enfrentan estas personas incluyen castigos físicos, privación de alimentos, explotación sexual y abortos forzados, detalla el informe citado. Las cuotas impuestas por los grupos criminales pueden superar los 9.000 euros diarios, según el reporte, y quienes no las alcanzan sufren tormentos, como narra una víctima de Sri Lanka. Otros testimonios relatados por la ONU incluyen la obligación de presenciar o cometer abusos físicos para asegurar la sumisión de los cautivos. Una víctima originaria de Bangladesh contó que le obligaron a golpear a otros trabajadores, mientras que otra de Ghana relató la experiencia de ver cómo maltrataban a un amigo delante de ella.

El castigo por intentos fallidos de escape puede ser severo. Una mujer vietnamita narró a la ONU que su hermana fue golpeada, sometida a descargas eléctricas y encerrada sin alimentos durante siete días, después de que un intento de huida resultara frustrado. Además de las amenazas físicas, los delincuentes recurren a la presión emocional y económica, contactando a familiares para exigir rescates bajo amenaza de dañar a la víctima, utilizando tecnología para incrementar la efectividad de las extorsiones.

A pesar de la promesa de salarios, ningún entrevistado por el equipo de Derechos Humanos de Naciones Unidas recibió la totalidad de la paga prometida. Todos describieron un sistema de deducciones progresivas y obstáculos para acceder a su sueldo, consignó la organización internacional.

Volker Türk, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, expresó que la lista de atropellos documentados es extensa y compleja. El funcionario subrayó en el informe, según citó la fuente, que “en lugar de recibir protección, atención y rehabilitación, así como las vías de acceso a la justicia y la reparación a las que tienen derecho, las víctimas con demasiada frecuencia se enfrentan a la incredulidad, la estigmatización e incluso a un castigo mayor”. Türk llamó a los estados y organismos regionales a intensificar la lucha contra la corrupción institucional enraizada en estas operaciones y a perseguir judicialmente a las organizaciones criminales responsables.

El informe considera fundamental la labor de los medios independientes, defensores de derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil, quienes, según la fuente, deben poder actuar contra la trata de personas y la explotación sin sufrir interferencias. La documentación presentada por Naciones Unidas enfatiza la necesidad de abordar tanto el tráfico de seres humanos como el blanqueo de capitales y la impunidad sistémica que soportan las víctimas.

Las redes criminales continúan diversificando sus métodos y adaptando nuevas tecnologías con rapidez, mientras los flujos de explotación afectan a países en Asia y África y extienden su amenaza a familias que se ven obligadas a efectuar pagos onerosos para liberar a sus allegados. El fenómeno descrito por la ONU combina componentes económicos, sociales y tecnológicos, y plantea nuevos desafíos a la cooperación internacional en la lucha contra la delincuencia organizada transnacional.

Temas Relacionados

Estafas informáticasNaciones UnidasVolker TürkBenedikt HofmannMekongLaosDerechos humanosTráfico de personasOrganizaciones criminalesCasinosEUROPAPRESS

Últimas Noticias

El Supremo de EEUU rechaza la legalidad de gran parte de los aranceles de Trump

Miles de compañías y varios estados pueden ahora reclamar devoluciones tras el fallo que limita la autoridad de la Presidencia para fijar gravámenes unilaterales y exige el visto bueno explícito del Congreso antes de adoptar medidas tarifarias

El Supremo de EEUU rechaza

La Guardia Civil detiene en Colombia a uno de los principales "narcos invisibles" del Clan del Golfo

Apodado 'Medio Labio', el capturado es señalado como cerebro financiero de una red que movía toneladas de cocaína hacia Europa mediante sofisticados métodos, aprovechando empresas fachada y alianzas con mafias internacionales, según fuentes policiales

La Guardia Civil detiene en

VÍDEO: El Rey defiende que el vínculo transatlántico "trasciende cualquier coyuntura" y exige "lealtad" para protegerlo

El jefe del Estado llamó a reforzar la autonomía europea ante desafíos actuales, ensalzando la cooperación ibérica y subrayando ante su homólogo portugués que la unidad, los valores fundacionales y la solidaridad serán decisivos para el futuro compartido

VÍDEO: El Rey defiende que

Hamás tilda de "humillación" la restricción al acceso a la Explanada de las Mezquitas durante el Ramadán

Miles de palestinos han visto limitado su ingreso al espacio sagrado en Jerusalén, importante en el mes religioso, tras la decisión de las autoridades israelíes de restringir la entrada solo a un grupo reducido por edad y permisos

Hamás tilda de "humillación" la

Hindalco y Embraer firman un acuerdo para evaluar oportunidades de negocio en el sector aeroespacial en India

El memorando entre ambas compañías busca analizar nuevas áreas de colaboración en la cadena de suministro de aluminio y manufactura tecnológica, con el propósito de fortalecer las capacidades industriales indias y consolidar alianzas estratégicas en la aviación del país

Hindalco y Embraer firman un