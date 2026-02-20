La Guardia Civil detiene en Colombia a uno de los principales "narcos invisibles" del Clan del Golfo

Durante más de veinte años, el presunto narcotraficante conocido como 'Medio Labio' habría desarrollado una compleja red financiera y logística que, según la investigación policial, permitía el movimiento de grandes cargamentos de cocaína desde Colombia hacia Europa. Según reportó la Guardia Civil, esta persona, señalada como uno de los principales exponentes del denominado “narcotráfico invisible”, operaba evitando la exposición directa y delegando funciones en intermediarios y testaferros. El detenido, cuya acción se extendía a la coordinación internacional y el lavado de activos para el Clan del Golfo, fue capturado recientemente en Medellín, Colombia, mediante un trabajo conjunto con la Policía Nacional de Colombia y bajo la coordinación de EUROPOL.

De acuerdo con la información proporcionada por la Guardia Civil, la detención se produjo en el marco de la operación GULUPA II, una intervención que también implicó a la Unidad Central Operativa (UCO), la Unidad Técnica de Policía Judicial (UTPJ) y la Policía Nacional de Colombia, con el respaldo operacional de EUROPOL a través del proyecto GDIN. La investigación había comenzado en 2022 tras la identificación de varios objetivos de alto valor encargados de coordinar la llegada anual de grandes cantidades de cocaína a los puertos europeos.

La operación GULUPA II ya había permitido en octubre de 2025 desarticular una organización mafiosa responsable de introducir más de 120 toneladas de cocaína en Europa mediante principales terminales portuarias de España, Bélgica y Países Bajos. La reciente detención de ‘Medio Labio’ representa lo que la Guardia Civil describe como el descabezamiento completo de la rama logística y financiera del Clan del Golfo, una de las organizaciones criminales más influyentes en el tráfico de drogas hacia Europa.

Según publicó la Guardia Civil, ‘Medio Labio’ figuraba como vínculo clave entre productores colombianos y complejas redes logísticas instaladas en territorio europeo. Su trabajo consistía en garantizar tanto el flujo económico como la disponibilidad de cargamentos dirigidos al continente, una tarea respaldada por una red de empresas fachada y alianzas con mafias internacionales. Las autoridades sostienen que este acusado habría consolidado relaciones con mafias europeas, cárteles mexicanos y estructuras vinculadas al llamado Cártel de los Soles en Venezuela.

El medio reportó que parte de la investigación rastreó rutas internacionales de tráfico de cocaína, abarcando corredores entre Colombia, Venezuela, Europa y África. Las pesquisas permitieron identificar también una red de bodegas de acopio situadas en Costa Rica y República Dominicana, donde se almacenaban cargamentos de hasta 20 toneladas antes de su posterior envío.

En el ámbito de la gestión financiera, los agentes constataron que 'Medio Labio' dirigía operaciones de blanqueo de capitales y mantenía la administración de la denominada herencia criminal de su primo, conocido como 'Don Mario', fundador del Clan del Golfo. Dicha gestión le permitía controlar recursos y encauzar fondos hacia operaciones internacionales de narcotráfico, utilizando para ello estructuras empresariales aparentemente legales para dificultar la trazabilidad del dinero y desviar la atención de las autoridades.

La investigación impulsada por la Guardia Civil y la Policía Nacional de Colombia detectó que el detenido era considerado un operador financiero de “cuarta generación”, alejado de la imagen convencional del narcotraficante expuesto públicamente. Estos perfiles se caracterizan por evitar la visibilidad directa, lo cual complica su identificación y detención, pero a su vez les otorga una capacidad logística significativa.

El medio señaló que la articulación de rutas y la consolidación de alianzas con organizaciones criminales extranjeras permitieron a la red del Clan del Golfo afianzar su presencia en el tráfico transatlántico de drogas y garantizar el suministro constante a los principales mercados europeos. Las actuaciones policiales anteriores ya habían conseguido desmantelar parte de las estructuras logísticas, pero la reciente captura de este individuo representa un golpe a la dirección financiera y estratégica de la organización.

De acuerdo con el reporte publicado por la Guardia Civil, la operación ha contado con la participación de unidades especializadas en delitos contra el narcotráfico y el blanqueo de capitales, tanto de España como de Colombia, bajo el paraguas de la coordinación internacional que proporciona EUROPOL. La colaboración efectiva entre estas entidades permitió avanzar en la detección de entramados empresariales y en el rastreo de capitales empleados en actividades ilícitas.

La caída de ‘Medio Labio’ se enmarca en una tendencia de operaciones policiales orientadas a neutralizar las cabezas financieras de las organizaciones y debilitar así su capacidad operativa en el tráfico internacional de estupefacientes. El Clan del Golfo, al que el detenido habría proporcionado servicios estratégicos durante dos décadas, afronta tras este arresto una pérdida notable en sus capacidades de organización y proyección en el plano internacional, según consignó el medio.

Europol, que coordinó parte fundamental de la operación, aportó herramientas de inteligencia y facilitó el intercambio de información entre unidades europeas y latinoamericanas dedicadas a la lucha contra las redes de tráfico de drogas. Según indicó la Guardia Civil, la actuación conjunta permitió identificar no solo a los máximos responsables, sino también a numerosos intermediarios y colaboradores que desempeñaban roles clave en la ocultación y el transporte de la droga.

La operación GULUPA II ha dejado al descubierto el funcionamiento de redes que integran métodos sofisticados para la ocultación, almacenamiento y envío de estupefacientes, empleando rutas diversificadas y bodegas en terceros países para eludir la detección policial. La captura de cargos como 'Medio Labio' responde a una estrategia de incidencia internacional que implica la actuación coordinada de diversos cuerpos y agencias en distintos continentes, reportó la Guardia Civil.

El impacto de la detención trasciende el plano criminal y se traslada al ámbito del tráfico ilícito internacional, puesto que organismos como Europol ven en este tipo de operaciones un avance en la desestabilización de las cadenas logísticas empleadas por las mafias para abastecer el mercado europeo. Del mismo modo, la investigación ha incrementado la presión sobre las redes de lavado de activos conectadas a las estructuras criminales investigadas.

El operativo, dirigido por el Grupo Central Antidroga de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil junto a la Dirección de Investigación Policial (DIPOL) colombiana, forma parte de una serie de intervenciones cuya finalidad es reducir de manera sistemática la presencia y la influencia de las redes vinculadas al Clan del Golfo y sus aliados internacionales en el tráfico transnacional de cocaína.