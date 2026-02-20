La compraventa de viviendas se dispara un 11,5% en 2025 y marca su mayor cifra en 18 años

La compraventa de viviendas usadas registró en 2025 un total de 558.327 operaciones, cifra que representa un máximo histórico y un crecimiento del 10,3% en comparación con el año anterior. Este aumento en las transacciones de pisos de segunda mano formó parte de un contexto de dinamismo en el sector inmobiliario español, según información difundida por el Instituto Nacional de Estadística (INE). El organismo detalló que la compraventa de viviendas en general alcanzó las 714.237 operaciones, marcando el nivel más alto en los últimos 18 años.

El INE reportó que este repunte anual del 11,5% sitúa el número de compraventas en valores que no se observaban desde 2007, cuando las operaciones superaron las 775.000. El crecimiento de 2025 implica el segundo año consecutivo de incrementos en las transacciones inmobiliarias, después de que en 2024 el aumento fuese del 9,7%. De acuerdo con el INE, la fortaleza del mercado de compra de viviendas nuevas también contribuyó al resultado: estas operaciones avanzaron un 16,1% anual, hasta alcanzar las 155.910, el mayor registro para este tipo de vivienda desde 2011.

El informe oficial publicado este viernes señala que la gran mayoría de las viviendas transmitidas fueron viviendas libres, representando el 93,2% del total, mientras que el 6,8% correspondió a viviendas protegidas. En términos cuantitativos, la compraventa de viviendas libres sumó 665.866 operaciones, un avance del 12,3% respecto al año previo, en tanto que la de viviendas protegidas alcanzó las 48.371 unidades, con una subida interanual del 1,8%.

El comportamiento positivo se extendió a todo el territorio nacional. Según publicó el INE, todas las comunidades autónomas registraron subidas en el número de compraventas durante 2025. Castilla y León lideró con un incremento del 18,9%, seguida de Castilla-La Mancha, que reportó un alza del 17,8%. Otras regiones con avances pronunciados fueron La Rioja (16,3%) y Extremadura (16,1%). Las subidas de menor magnitud se observaron en Navarra (2,2%), Canarias (4,5%) y la Comunidad de Madrid (4,8%).

Analizando los datos del último mes de 2025, el INE informó que en diciembre se realizaron 54.148 operaciones de compraventa de vivienda, reflejando un avance del 7,9% respecto a diciembre de 2024. Esta cifra estableció un nuevo récord para un mes de diciembre desde el inicio de la serie estadística en 2007. Además, este resultado supuso el segundo mes consecutivo con incrementos interanuales.

Los datos oficiales muestran que el impulso en el mercado inmobiliario español es atribuible tanto al movimiento en viviendas usadas como al progresivo incremento de la actividad en el segmento de obra nueva. Otro aspecto destacado por el INE es la persistencia de la preferencia por la vivienda libre, que continúa representando la mayor fracción de las transacciones, mientras que las operaciones de vivienda protegida presentan una tendencia de crecimiento más moderada, aunque positiva.

El organismo estadístico también señaló que el retorno a niveles de transacciones cercanos a los precedentes a la crisis de 2008 se vincula al desempeño conjunto de ambos segmentos del mercado. El número de operaciones totales durante 2025 superó ampliamente las 700.000, umbral que no se rebasaba desde 2007. El INE destacó que el comportamiento del sector refleja un período de dinamismo que se ha manifestado de forma sostenida durante dos años consecutivos, consolidando un ciclo expansivo en el mercado inmobiliario español.