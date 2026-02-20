La compra de viviendas en España crece un 11,5 % en 2025, la cifra más alta desde 2007

Madrid, 20 feb (EFE).- La compraventa de viviendas en España creció en 2025 un 11,5 % en tasa interanual y alcanzó las 714.237 unidades, la cifra más alta que se registra desde 2007, en plena burbuja inmobiliaria, según los datos publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En un contexto marcado por el abaratamiento de la financiación y la escasez de viviendas disponibles, lo que sigue presionando al alza los precios, las compraventas encadenan así dos años consecutivos de aumentos y se acercaron a los máximos de 2007, cuando se contabilizaron 775.300 operaciones, el máxico hasta ahora.

De hecho, desde hace 18 años las compraventas no rebasaban las 700.000 unidades, aunque la cifra de 2025 es inferior en 61.063 a la registrada en el récord de 2007.

Desde ese año, las ventas fueron descendiendo por la recesión económica, hasta tocar fondo en 2013 (con 312.600), para luego ir recuperándose hasta el más de medio millón de 2018. Posteriormente volvieron a caer, particularmente en el año de la pandemia, 2020 (-16,9 %), y retomaron los avances en 2021 y 2022.

Los incrementos que se interrumpieron en 2023 (-10,2 %) ante la subida de los tipos y el encarecimiento de la financiación y que se volvieron a registrar de nuevo en 2024 (9,7 %) y 2025 (11,5 %).

Las compraventas de segunda mano -el 78 % del total- aumentaron un 10,3 % en 2025 y sumaron 558.327 unidades. Se trata de la cifra más alta desde que en 2007 comenzó la serie del INE, que elabora esta estadística a partir de la información contenida en los Registros de la Propiedad.

Por su parte, las compraventas de vivienda nueva subieron en mayor medida, un 16,1 %, hasta las 155.910 unidades, el dato más alto desde 2011.

Este aumento de compraventas coincide con un incremento de precios, que en 2025 alcanzó el 13,1 %, hasta los 2.230 euros/m2, el mayor importe que se registra en la serie histórica de la estadística de valor tasado de Ministerio de Vivienda, que arranca en 1995, según se conoció ayer jueves.

España sufre una falta de vivienda para atender la demanda creciente, que tensiona los precios y acrecenta las dificultades de acceso para buena parte de la población, especialmente los jóvenes.

Problema que se acentúa en zonas con amplia demanda, como las grandes ciudades y las zonas turísticas, donde muchas viviendas se destinan a alquiler turístico. EFE

