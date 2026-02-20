La comisaria enviada a la Junta de Paz explicará el lunes a los 27 su asistencia a Washington

El debate sobre la presencia de Dubravka Suica en la iniciativa impulsada por Donald Trump en Washington toma relevancia en vísperas de la reunión del Consejo de Asuntos Exteriores de la Unión Europea (CAE), donde los ministros discutirán la acción de la comisaria y sus implicaciones para la política exterior comunitaria. Tal como publicó la Agencia Europa Press, varios bloques del Parlamento Europeo han expresado cuestionamientos sobre la legalidad, el procedimiento y la legitimidad de esta asistencia, subrayando la ausencia de un mandato otorgado por los Veintisiete para respaldar esa participación.

Según informó Europa Press, Dubravka Suica, comisaria europea para el Mediterráneo, participó el jueves en calidad de observadora en la Junta de Paz promovida por Donald Trump en Washington, aunque no como miembro del organismo. Fuentes europeas confirmaron que Suica asistirá el lunes a la reunión de ministros de Exteriores en Bruselas con el fin de explicar su presencia en dicho evento, compartir sus impresiones y exponer "las lecciones aprendidas" de esa jornada. La comisaria también tiene previsto informar sobre los intercambios mantenidos al margen de la Junta de Paz, incluyendo encuentros con los jefes de la diplomacia de Egipto, Jordania y Arabia Saudí, mientras que el viernes sostuvo una reunión con el ministro israelí Gideon Saar para discutir la reconstrucción de Gaza y la relevancia del apoyo israelí en ese proceso, detalló Europa Press.

El medio consignó que la participación de Suica en Washington ha generado tensiones y críticas contundentes entre los Estados miembro, quienes recuerdan que la política exterior de la Unión Europea exige acuerdos adoptados por unanimidad. Francia, a través de su ministro de Exteriores Jean-Noël Barrot, manifestó abiertamente su desacuerdo con Bruselas y afirmó que Suica "nunca debería haber asistido" a la Junta de Paz, ya que "no había recibido un mandato del Consejo para hacerlo". El diplomático francés subrayó en redes sociales que, más allá de las cuestiones políticas ligadas a la Junta de Paz, "la Comisión debe respetar escrupulosamente el derecho europeo y el equilibrio institucional en toda circunstancia", según recogió la Agencia Europa Press.

El Ejecutivo comunitario ha respondido a estas críticas precisando que Suica actuó como miembro del Colegio de Comisarios y no como representante oficial de los Veintisiete, una distinción que no ha aplacado el creciente debate. Fuentes diplomáticas citadas por Europa Press señalaron que la decisión de permitir esta participación no fue consultada previamente con los Estados miembro. Los Veintisiete y la Comisión habían rechazado antes formar parte de la Junta de Paz debido a "serias dudas" respecto a su compatibilidad con la Carta de Naciones Unidas, su modelo de gobernanza y su ámbito de actuación. La propuesta presentada por la Administración Trump para establecer un organismo permanente y con capacidad mediadora en sucesivos conflictos suscitó también objeciones referidas a la duplicidad de funciones con las que desempeña Naciones Unidas, así como cuestionamientos jurídicos relacionados con el Derecho de la UE, según especificó Europa Press.

En su defensa, Dubravka Suica publicó en redes sociales: "El objetivo de la Comisión es claro: Acción coordinada, gobernanza responsable y resultados tangibles para el pueblo palestino". Pese a esta aclaración, su actuación ha continuado generando críticas desde distintos frentes institucionales. Socialistas, liberales y verdes en el Parlamento Europeo suscribieron un comunicado conjunto en el que señalaron "un grave error de juicio" por parte de la Comisión. Según cita Europa Press, los líderes de los grupos Socialistas y Demócratas (S&D), Renew Europe y Verdes/ALE sostuvieron: "Nosotros, los líderes de los grupos S&D, Renew Europe y Verdes/ALE, desaprobamos la asistencia de Dubravka Suica, comisaria europea para el Mediterráneo, a la sesión inaugural de la Junta de Paz presidida por Donald Trump. Esto constituye un grave error de juicio desde una perspectiva institucional, jurídica y política".

El texto firmado por estos grupos parlamentarios recalca que la participación de Suica se efectuó "sin un mandato del Consejo de la Unión Europea (los Estados), eludiendo así los procedimientos establecidos que garantizan la unidad y el control democrático de la acción exterior de la Unión Europea". Los firmantes advierten que el involucramiento de un comisario en una iniciativa diplomática percibida como políticamente controvertida y sin mandato explícito "altera el equilibrio institucional" y representa un riesgo para "el principio de cooperación leal entre las instituciones de la UE y los Estados miembro". Argumentan además que el respeto a los Tratados comunitarios resulta indispensable para preservar la credibilidad internacional de la Unión y constituye la razón de ser de la Comisión Europea. En ese mismo sentido, consideran que la intervención de Suica en la Junta de Paz ha aportado legitimidad implícita a una iniciativa que "debilita la autoridad de Naciones Unidas", cuya labor en la mediación de conflictos, coordinación humanitaria y promoción de procesos de paz sigue siendo reconocida a nivel internacional.

El mismo comunicado agrega que la Comisión Europea "debe someterse a un alto nivel de disciplina institucional" debido a que sus acciones contribuyen directamente a la percepción internacional del bloque. Por ello, piden a la presidenta de la Comisión Europea que se desligue de la Junta de Paz de Trump, que se abstenga de enviar observadores a futuras reuniones de la misma y que cese toda forma de participación, solicitando a la vez que la labor diplomática y política se canalice hacia una cooperación multilateral auténtica, fortaleciendo los esfuerzos internacionales existentes, según detalló Europa Press.

La Izquierda, otro grupo parlamentario de la Eurocámara, también criticó la intervención de la Comisión Europea, señalando a través de un mensaje en redes sociales que el acto del Ejecutivo comunitario de asociarse con la Junta de Paz constituye una sumisión ante los proyectos de Donald Trump y una complicidad con lo que describen como la instauración de un régimen colonial en Gaza. La agrupación expresó en ese mensaje: "La izquierda aborrece la participación de la Comisión en la llamada 'Junta de Paz' y el nuevo régimen colonial para Gaza".

El contexto de este debate en Bruselas se complica por las dudas legales que rodean la iniciativa presentada en Washington. Desde la perspectiva de varios Estados miembro consultados por Europa Press, existe incertidumbre sobre la idoneidad del formato de la Junta de Paz, el volumen inesperado de países invitados y la posibilidad de que la nueva entidad adquiera un carácter permanente, lo que podría entrar en conflicto con las atribuciones exclusivas de Naciones Unidas. Los funcionarios europeos que asistieron a las reuniones en el marco de la Junta de Paz también detectaron incompatibilidades con el ordenamiento jurídico de la Unión Europea, lo que motivó el rechazo inicial a una participación formal en el evento.

A pesar de las divergencias, el lunes se prevé que los jefes diplomáticos de los Veintisiete discutan en detalle los argumentos y justificaciones que ofrece Suica respecto a su actuación y las consecuencias institucionales para la Comisión Europea. A la reunión del Consejo de Asuntos Exteriores también asistirá Nickolai Mladenov, Alto Representante para Gaza de la Junta de Paz, quien participará en un almuerzo informal con los Estados miembro orientado a debatir futuras estrategias de colaboración para mejorar la situación en la Franja de Gaza, según informó Europa Press. El foco en la sesión ministerial estará puesto en establecer los límites de la acción exterior de la Comisión y asegurar el respeto a los acuerdos y normas internas de la Unión Europea en futuras iniciativas de carácter diplomático internacional.