La Cámara de Comercio Internacional cree que la sentencia del Supremo de EEUU introduce nueva incertidumbre

A pesar de que muchas compañías podrían recibir reembolsos derivados de la reciente decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos sobre los aranceles recíprocos, el secretario general de la Cámara de Comercio Internacional (ICC), John W.H. Denton AO, señaló que las empresas no deberían anticipar procedimientos simples para la reclamación de estos fondos debido a la complejidad administrativa que podría surgir en torno a los procedimientos de importación en ese país. Según publicó la ICC, la sentencia del Alto Tribunal estadounidense, que rechaza la legalidad de los aranceles implementados mediante la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) durante la administración de Donald Trump, introduce un nuevo escenario de incertidumbre en el comercio internacional con Estados Unidos.

Denton, en declaraciones recogidas por la ICC, destacó que la decisión judicial anunciada este viernes reactiva la posibilidad de que el gobierno estadounidense busque vías legales alternativas para reimponer medidas arancelarias similares. De acuerdo con la ICC, esta perspectiva genera preocupaciones entre los socios comerciales globales, ya que podría afectar no solo el flujo de envíos hacia el mercado estadounidense, sino también los acuerdos bilaterales vigentes que se apoyaban en la reducción de los aranceles actualmente invalidados.

La sentencia del Supremo estadounidense ofrece un posible alivio financiero a numerosas compañías afectadas por los aranceles aplicados bajo la IEEPA, los cuales representaron una carga considerable para los balances de las corporaciones en los últimos meses. Sin embargo, según detalló la ICC, el proceso para solicitar reembolsos podría estar marcado por una gran complejidad administrativa, con potenciales demoras y desafíos para quienes busquen compensación. Denton remarcó que el fallo del Supremo no proporciona directrices sobre cómo procederán estas reclamaciones y subrayó la ausencia de claridad sobre este aspecto. Subrayó que una "orientación clara del Tribunal de Comercio Internacional y de las autoridades estadounidenses pertinentes será esencial para minimizar los costes evitables y prevenir los riesgos de litigios".

El medio ICC reportó que la posición oficial de la Cámara insiste en la necesidad de clarificar los próximos pasos del Gobierno estadounidense. La organización sostiene que la previsibilidad en materia de política comercial representa un factor clave para garantizar la estabilidad de las decisiones empresariales y las inversiones internacionales. Denton instó a las autoridades estadounidenses a definir sus futuras acciones y aseguró que cualquier nueva medida debe diseñarse dentro de marcos transparentes y acompañada de sólidas garantías legales, según consignó la ICC.

La posibilidad de que Washington utilice mecanismos legales alternativos para la imposición de aranceles despierta inquietudes en los sectores empresariales internacionales. Los acuerdos bilaterales celebrados por Estados Unidos con distintos socios, fundamentados en compromisos de reducción arancelaria, podrían requerir revisiones o renegociaciones, lo que alimenta la incertidumbre sobre la dirección de las políticas comerciales estadounidenses.

Asimismo, la ICC alertó que la falta de claridad tras la sentencia puede abrir la puerta a nuevas disputas legales y aumentar los costes para las corporaciones extranjeras que comercian con el mercado estadounidense. La ausencia de un marco de procedimientos definido para la devolución de los aranceles o para la aplicación de futuras medidas comerciales plantea desafíos adicionales para los profesionales del sector.

Denton concluyó, según reportó la ICC, que la transparencia y la previsibilidad en la toma de decisiones serán cruciales para evitar interrupciones en el comercio internacional y mitigar el impacto en la planificación empresarial global. Recalcó que las empresas extranjeras necesitan reglas precisas para operar con confianza en el entorno regulatorio estadounidense, que ahora atraviesa un periodo de renovada incertidumbre a raíz de la resolución del Supremo.