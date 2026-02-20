José Ortega Cano, su emocionado recuerdo a Rocío Jurado 31 años después de su boda: "Es como si la tuviera viva"

José Ortega Cano no se ha perdido este jueves el primer concierto de Los Chunguitos en su gira '50+1' tras el regreso de Jere Salazar al grupo en la plaza de toros de Las Ventas. Acompañado por su hermana Mari Carmen, que se ha convertido -con permiso de su hija Gloria Camila- en su mejor apoyo a la hora de disfrutar de su soltería y de una apretada agenda social en la que no faltan entregas de premios, cumpleaños y estrenos, el exdiestro ha recordado nostálgico su boda con Rocío Jurado, de la que este 17 de febrero se han cumplido 31 años.

"Treinta y un años ya. Lo que más me alegra es que ella está viva en el recuerdo de todos. Yo nada más que viajo de un sitio a otro, y nada más que la voz de ella, de Rocío. Fue un día muy bonito, pero a su vez no me enteré muy bien de todo porque estaba muy nervioso, muy nervioso" ha reconocido, confesando que "Rocío era una mujer entrañadora (querría decir entrañable) y extraordinaria, y es muy difícil encontrar una persona como ella".

"La tengo presente todos los días. Es como si la tuviera viva, de verdad, ¿eh? La recuerdo mucho" ha revelado, asegurando rotundo que "sin lugar a dudas" se volvería a casar con 'la más grande' una y mil veces.

Sobre Gloria Camila, que ha optado por alejarse del foco mediático tras la polémica desatada por su 'triángulo amoroso' con Álvaro García y Manuel Cortés, Ortega Cano nos ha contado que se encuentra "muy bien" y que ya se ha recuperado de los problemas de visión y ansiedad que le provocó el estrés al que se vio sometida por las especulaciones de que habría 'utilizado' al hijo de Raquel Bollo antes de su reconciliación con su exnovio.

"Eso son pequeñeces. Ella está feliz. Tiene que llevar su vida como lo está haciendo, y yo a su lado siempre" ha asegurado, evitando pronunciarse sobre la vida sentimental de su hija.

En cuanto a cómo se encuentra él, Ortega ha revelado que a sus 72 años "estoy muy bien, físicamente fenomenal y la verdad que muy contento. Cada día estoy en un sitio, viajando mucho y bueno, y muy feliz, muy feliz por mis hijos, que están todos muy bien y bueno, y con ella, con todos, con toda mi familia".