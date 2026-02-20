Fujitsu automatiza todo el ciclo de vida del desarrollo de 'software' con su nueva plataforma impulsada por IA

Fujitsu Limited automatizará todo el ciclo de vida del desarrollo de 'software' 'AI-Driven Software Development Platform', su nueva plataforma impulsada por inteligencia artificial (IA).

'AI-Driven Software Development Platform' es una nueva iniciativa con la que Fujitsu busca llevar el desarrollo de 'software' a la era de la inteligencia artificial y contribuir al crecimiento sostenible de sus clientes y de la sociedad.

Esta plataforma automatiza todo el proceso de desarrollo, desde la definición de requisitos y el diseño hasta la implementación y las pruebas de integración. Para ello, aprovecha el modelo de lenguaje de gran tamaño (LLM) Takane y la tecnología de IA agéntica desarrollada por Fujitsu Research.

La plataforma coordina múltiples agentes de inteligencia artificial que trabajan de forma colaborativa en cada fase del desarrollo para lograr la automatización completa del proceso sin intervención humana, como ha informado la compañía en una nota de prensa.

En una prueba de concepto en la que se actualizó el 'software' conforme a la revisión de las tarifas médicas de 2024, la plataforma demostró una reducción significativa en los tiempos de desarrollo en una de las aproximadamente 300 solicitudes de cambio.

Con los métodos convencionales de desarrollo de 'software', estas modificaciones habrían requerido tres meses por persona de trabajo. Con esta tecnología, el tiempo se redujo a cuatro horas, lo que supone multiplicar por cien la productividad, como apuntan desde la compañía japonesa.

La plataforma ya se está utilizando en Japón desde enero para realizar las modificaciones derivadas de la revisión de las tarifas médicas de 2026. Fujitsu prevé utilizar 'AI-Driven Software Development Platform' para llevar a cabo las revisiones de los 67 tipos de productos de 'software' empresarial para los sectores sanitario y gubernamental que comercializa Fujitsu Japan Limited antes de que finalice el ejercicio fiscal 2026.

Al utilizar esta plataforma de desarrollo impulsada por IA, Fujitsu mejorará de forma drástica la velocidad de las modificaciones de 'software' necesarias para adaptarse a cambios legislativos y actualizaciones de los sistemas.

De cara al futuro, la multinacional prevé ampliar la aplicación de 'AI-Driven Software Development Platform' a más sectores, entre ellos, finanzas, industria manufacturera, retail y servicios públicos, antes de que finalice el ejercicio fiscal 2026.

Asimismo, comenzará a ofrecer este servicio a clientes y empresas colaboradoras para que puedan desarrollar sistemas de forma rápida y flexible, adaptándolos a los cambios en sus entornos de negocio.