FlixOlé homenajea a Gonzalo Suárez, Goya de Honor 2026, con cuatro estrenos y una colección especial

'Aoom', 'Morbo' y 'Mi nombre es sombra' integran el conjunto de películas restauradas que FlixOlé lanzó este viernes 20 de febrero, sumándose a otros títulos en una colección especial dedicada a la obra de Gonzalo Suárez. Este director, que ha apostado desde sus primeros proyectos por una expresión artística independiente y experimental, será reconocido con el Goya de Honor en la 40.ª edición de los Premios Goya, según informó FlixOlé.

De acuerdo con el medio, la programación de FlixOlé en homenaje a Suárez se enmarca en la distinción que la Academia de Cine entregará al cineasta el próximo 28 de febrero. Esta colección reúne trece largometrajes, la serie 'Los pazos de Ulloa' estrenada en 1985 y el documental 'Gonzalo Suárez: 90 años remando al viento', que retrata el recorrido profesional y personal del realizador. Dentro de este homenaje, FlixOlé destacó el estreno exclusivo de 'Ditirambo', la ópera prima del director, cuya fecha de incorporación a la plataforma permanece pendiente.

La especialidad de Suárez por explorar los límites del lenguaje cinematográfico marcó su trayectoria desde los años sesenta, etapa en la que formó parte de movimientos experimentales próximos a la Escuela de Barcelona. A lo largo de su carrera, el director ha evitado los convencionalismos y la representación de la realidad cotidiana, optando por expandir las posibilidades narrativas a través de historias que desafían las fronteras de la ficción.

El medio FlixOlé detalló que la primera película dirigida por Suárez, 'Ditirambo', rodada en 1969, supuso un punto de inflexión en el audiovisual español. En esta obra, protagonizada por el propio director junto a Charo López, se presenta a un detective sumergido en un caso donde la línea entre realidad y ficción resulta completamente difusa. Esta iniciativa marcó el inicio de una vía alternativa en el cine de su época, sustentada en la libertad creativa y la experimentación formal.

En la programación recién incorporada se incluyen también las películas 'Aoom', 'Morbo' y 'Mi nombre es sombra', que desde este viernes 20 de febrero forman parte del catálogo restaurado por FlixOlé. Según consignó el medio, 'Aoom' (1970) se caracteriza por haberse filmado sin guion previo, método que permitió a Suárez profundizar en la improvisación y combinar elementos de humor, ciencia ficción, romanticismo y tragedia. El argumento sigue a un actor que, desencantado con su vida, decide transferir su conciencia al cuerpo de una muñeca, lo que propicia una narración que combina lo absurdo con cuestionamientos existenciales. La película, que con el tiempo alcanzó el estatus de culta, llamó la atención del director estadounidense Sam Peckinpah, quien inició una amistad con Suárez después de descubrir su trabajo.

El filme 'Morbo', estrenado en 1972 y protagonizado por Ana Belén y Víctor Manuel, expone la compleja relación de una pareja recién casada que transcurre su luna de miel recluida en un bosque, espacio donde emergen tensiones eróticas y manifestaciones de violencia latente. FlixOlé reportó que esta película se integró a la colección especial tras un proceso de restauración que permitió recuperar su estética y atmósfera originales.

Por otra parte, 'Mi nombre es sombra' (1996) constituye una revisión contemporánea del mito de Dr. Jekyll y Mr. Hyde. El director utiliza esta reinterpretación para ahondar en los dilemas de la identidad y la dualidad, así como en los aspectos más oscuros de la personalidad humana. El medio subrayó la relevancia de esta película por su particular aproximación al cine de género y la introspección psicológica.

Junto a estos cuatro estrenos restaurados, la selección de FlixOlé dedicada a Gonzalo Suárez contiene títulos reconocidos dentro de la cinematografía española. Entre ellos figura 'Remando al viento' (1988), galardonada con seis premios Goya y distinguida con la Concha de Plata en el Festival de San Sebastián, así como 'El detective y la muerte' (1994), que introduce una reflexión sobre el poder, la corrupción y la inevitabilidad de la muerte en un contexto marcado por la impronta del cine negro.

Entre los contenidos añadidos al catálogo de FlixOlé se encuentra también la serie 'Los pazos de Ulloa', producida en 1985, y un documental que repasa las nueve décadas de vida y el recorrido cinematográfico de Suárez, titulado 'Gonzalo Suárez: 90 años remando al viento'. Según reportó el medio, este contenido refuerza el objetivo de ofrecer al público una visión integral de la obra y el pensamiento del homenajeado.

La inclusión de trece películas, una serie y un documental en la plataforma, según remarcó FlixOlé, abarca la totalidad de la obra reconocida del director, desde sus inicios hasta las películas más recientes. La colección conmemora la decisión de la Academia de Cine de otorgar el Goya de Honor a Suárez, valorando su coherencia artística y la independencia que ha mantenido a lo largo de su carrera. Esta propuesta busca facilitar el acceso a títulos emblemáticos y reafirma la apuesta por la restauración de obras que forman parte del patrimonio audiovisual español.