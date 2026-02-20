Agencias

Ferrari asusta en Baréin, Sainz acumula 141 vueltas y Aston Martin vive otro día para olvidar

El piloto monegasco Charles Leclerc (Ferrari) ha cerrado los test de pretemporada de Fórmula 1 en Baréin siendo el piloto más rápido con un tiempo de 1:31.992, con el que ha aventajado en casi un segundo al McLaren de Lando Norris y 1.117 segundos al Red Bulls de Max Verstappen, mientras que el español Carlos Sainz (Williams) marcó el décimo mejor tiempo (1:34.350) y fue el segundo que completó más vueltas con 141 giros, muchos más que los seis completados por el Aston Martin de Lance Stroll.

El último día de la pretemporada de 2026 dejó un Ferrari que asusta. Leclerc, que completó 132 vueltas con su SF-26, marcó el mejor tiempo de los seis días de test en el circuito de Sakhir (1:31.992), con el que aventajó en más de ocho décimas al campeón del mundo Lando Norris. El británico, que rodó durante la jornada vespertina, completó 47 vueltas y confirmó las buenas sensaciones mostradas por el equipo de Woking durante los test. Además, por la mañana, Oscar Piastri, que acabó 11º la jornada, también rodó con normalidad y 66 giros.

También demostraron que estarán en la pelea por el triunfo en Australia, dentro de dos semanas, Mercedes y Red Bull. El tetracampeón del mundo Max Verstappen acabó tercero la jornada con un tiempo de 1:33.109 con el compuesto C3, superando en menos de una décima al piloto de Mercedes George Russell, aunque el inglés rodaría 17 vueltas más que el neerlandés. Además, Kimi Antonelli, que rodó por la mañana, acabaría también dentro del Top 10.

En clave española, Carlos Sainz estuvo presente durante toda la jornada, tanto en la matutina como la verpestina, en la que completaría 141 vueltas, siendo el segundo piloto con más giros, sólo superado por el Racing Bulls de Arvid Lindblad (165). El madrileño marcaría el décimo mejor tiempo con un registro de 1:34.342, aunque lo más importante para él y el equipo Williams es que consiguieron completar la jornada sin aparentes contratiempos.

Por último, Aston Martin volvió a vivir una jornada para olvidar. El canadiense Lance Stroll tan sólo podría completar seis vueltas, ninguna de ellas con tiempo cronometrado, en las ocho horas de test. Un rodaje muy pobre marcado por los problemas de fiabilidad del motor Honda, que hicieron que los japoneses desaconsejaran rondar en cualquier tiempo de tandas por problemas de logística.

