España invertirá tres millones en el laboratorio de la IA de la ONU en Valencia

Nueva Delhi, 20 feb (EFE).- El Gobierno de España formalizó este viernes en Nueva Delhi el establecimiento en Valencia del Laboratorio de IA para la Humanidad de la ONU, dotado con una partida de tres millones de euros.

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, confirmó la dotación en un comunicado tras su reunión con el enviado especial de Naciones Unidas para las Tecnologías Digitales, Amandeep Gill.

"España contribuye con 3 millones de euros al establecimiento de este laboratorio en Valencia", señala el comunicado oficial, detallando que el centro operará bajo la dirección de Gill y se ubicará en las instalaciones que la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) ya gestiona en la capital valenciana.

El acuerdo se ha sellado en los márgenes de la Global AI Impact Summit 2026, marcando el inicio del calendario de ejecución del centro.

A diferencia de los contactos preliminares mantenidos en 2025, el acuerdo en la capital india define las competencias técnicas del laboratorio, que se encargará de investigar sobre "normas y políticas de IA, clasificación de riesgos" y apoyará el despliegue de la gobernanza internacional.

"España lidera el desarrollo de una IA responsable, al servicio de las personas y respetuosa con los derechos digitales. (...) Con el apoyo al Laboratorio de IA para la Humanidad de Valencia, España seguirá contribuyendo a la gobernanza internacional de la IA", dijo al término del encuentro López.

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, participó en la cumbre de Nueva Delhi para defender ante el plenario un modelo de inteligencia artificial enfocado en el "bien común", abogando por una tecnología que permita la “mejora de servicios, reducción de burocracia y una mejor atención a la ciudadanía” en el sector público.

La jornada de Óscar López en la India se completó con una agenda de diplomacia tecnológica, manteniendo reuniones con altos cargos de Amazon, la firma francesa Mistral y la multinacional india HCLTech.