España será invitada de honor en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires de 2027

Buenos Aires, 9 may (EFE).- España será el país invitado de honor de la 51ª Feria Internacional del Libro de Buenos Aires en 2027, anunciaron este sábado los organizadores de este evento cultural durante una ceremonia celebrada en la víspera de la clausura de la 50 edición.

"El país invitado será uno con el que nos une más que la lengua: España. Es el sector más dinámico del sector editorial con 11 años consecutivos de crecimiento, por eso los europeos hablan del ‘fenómeno español’. Los esperamos con los brazos abiertos y los estantes listos”, dijo el presidente de la Fundación El Libro y principal autoridad de la Feria de Buenos Aires, Christian Rainone.

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El anuncio de Rainoni tuvo lugar durante el traspaso simbólico entre Perú, país invitado de honor de la Feria en la edición de 2026, y España, y contó con la presencia de representantes de ambos gobiernos.

El secretario de Estado de Cultura de España, Jordi Martí Grau, adelantó en el acto algunos lineamientos de lo que será la participación española en 2027: “Será un canto a la diversidad”.

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“Vamos a conmemorar el aniversario de la generación del 37, muchos de sus integrantes luego estuvieron acogidos en esta ciudad”, dijo Martí Grau en alusión a los exiliados que llegaron a Argentina tras el golpe de Francisco Franco que provocó la Guerra Civil y 40 años de dictadura en España.

Y añadió que la delegación española incluirá tanto autores españoles como escritores latinoamericanos radicados en España.

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El secretario de Estado también remarcó el compromiso de la propuesta española con la defensa de la libertad de expresión y la “lucha contra cualquier tipo de censura”.

España será el segundo país en asumir este rol en la Feria del Libro de Buenos Aires, después de Perú y tras años en los que la distinción había recaído en ciudades.

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Antes de este nuevo formato, participaron en la Feria de Buenos Aires como invitadas de honor dos ciudades españolas: Barcelona, en 2019, bajo el lema 'Ciudad Literaria', y Santiago de Compostela, en 2016, con 'SCQ Pórtico de la Gloria'.

España llegará a la capital argentina en 2027 como país invitado de honor tras haber cumplido este rol en otros eventos internacionales, como la Feria de Gotemburgo (Suecia), en 2024; en la FILBo de Bogotá y en la de Guatemala, en 2025, y este año todavía lo hará en la Bienal Internacional del Libro de São Paulo (Brasil).

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Por su lado, Perú, como primer país invitado de honor en la influyente Feria del Libro de Buenos Aires, trasladó en esta 50 edición una delegación conformada por 60 escritores, editores, músicos y bailarines, y organizó homenajes a los fallecidos Mario Vargas Llosa y Alfredo Bryce Echenique, así como a la poeta Blanca Varela.

Bajo el lema 'Caminos que nos unen', inspirado en la ancestral Qhapaq Ñan (como se denomina en quechua la gran red de caminos incas que atravesaron Suramérica) y con un stand de 500 metros cuadrados e inspirado en construcciones sagradas precoloniales, el país andino ha celebrado en dos semanas más de 150 actividades.

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"Dejamos planteado para España una participación diversa, donde las voces no solo han sido las de los y las escritoras, sino también las de los mediadores, bibliotecarios, músicos y dramaturgos”, dijo a EFE Medalie Reyes, coordinadora general de la Dirección del Libro y la Lectura del Ministerio de Cultura de Perú.

Entre las actividades destacadas del último fin de semana de la Feria está la participación del escritor peruano Rafael Dumett y la poeta quechua Dida Aguirre, además de la visita del nobel chino Mo Yan, y la entrega del Premio al mejor libro de cuentos edición 2026. EFE

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