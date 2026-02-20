Agencias

España evalúa el impacto jurídico y comercial del fallo del Supremo y el anuncio de Trump de aranceles del 10%

Guardar

El Ministerio de Economía, Comercio y Empresa ha anunciado este viernes que mantiene una coordinación "constante" con la Comisión Europea para evaluar las implicaciones jurídicas y comerciales del fallo del Tribunal Supremo de EEUU y el nuevo anuncio del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de aranceles globales del 10%.

El fallo del Tribunal Supremo de este viernes ha rechazado que la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) autorice a Trump a imponer los aranceles. No obstante, el mandatario estadounidense ha anunciado que recurrirá a otras leyes para imponer un nuevo gravamen global del 10%.

Fuentes de Economía han trasladado que "las empresas a ambos lados del Atlántico necesitan un entorno de estabilidad, certidumbre y previsibilidad". "España, junto con el resto de Estados miembro de la Unión Europea, defiende la reducción de barreras y la importancia de un marco comercial claro y basado en reglas que genere esas garantías", ha añadido el departamento liderado por Carlos Cuerpo.

El Ministerio también ha informado que van a mantener "una red de apoyo a las empresas" que puedan verse afectadas por estos aranceles norteamericanos --el Plan de Respuesta y Relanzamiento Comercial-- y ha aseverado que van a seguir "asesorándolas y acompañándolas en todo momento".

Finalmente, Economía ha transmitido tener "una hoja de ruta propia" con independencia de las decisiones adoptadas por el Tribunal Supremo y la reacción de la administración estadounidense.

"La posición de España es firme: la Unión Europea debe avanzar con determinación en el refuerzo y la diversificación de su red de acuerdos comerciales con socios estratégicos, así como en la profundización de la integración y la competitividad del mercado único", han concluido las fuentes.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

El arresto del expríncipe Andrés da un golpe devastador a la monarquía británica

Infobae

Crecen un 25% los turistas que hicieron escala en Panamá con el programa de Copa Airlines

Infobae

El Real Madrid aporta a UEFA todas las pruebas sobre presunto insulto racista a Vinicius

El Real Madrid aporta a

Andrés Mountbatten-Windsor, en libertad tras su detención en la comisaría de Aylsham

El exduque, investigado por presunto vínculo con delitos ligados a Jeffrey Epstein, fue arrestado en Norfolk y liberado tras más de once horas de interrogatorio, mientras las autoridades británicas continúan con la pesquisa sobre sus presuntas irregularidades

Andrés Mountbatten-Windsor, en libertad tras

'Little Amélie', la animación nominada a los Óscar que cuenta con participación mexicana

Infobae