España evalúa el impacto jurídico y comercial del fallo del Supremo y el anuncio de Trump de aranceles del 10%

El Ministerio de Economía, Comercio y Empresa ha anunciado este viernes que mantiene una coordinación "constante" con la Comisión Europea para evaluar las implicaciones jurídicas y comerciales del fallo del Tribunal Supremo de EEUU y el nuevo anuncio del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de aranceles globales del 10%.

El fallo del Tribunal Supremo de este viernes ha rechazado que la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) autorice a Trump a imponer los aranceles. No obstante, el mandatario estadounidense ha anunciado que recurrirá a otras leyes para imponer un nuevo gravamen global del 10%.

Fuentes de Economía han trasladado que "las empresas a ambos lados del Atlántico necesitan un entorno de estabilidad, certidumbre y previsibilidad". "España, junto con el resto de Estados miembro de la Unión Europea, defiende la reducción de barreras y la importancia de un marco comercial claro y basado en reglas que genere esas garantías", ha añadido el departamento liderado por Carlos Cuerpo.

El Ministerio también ha informado que van a mantener "una red de apoyo a las empresas" que puedan verse afectadas por estos aranceles norteamericanos --el Plan de Respuesta y Relanzamiento Comercial-- y ha aseverado que van a seguir "asesorándolas y acompañándolas en todo momento".

Finalmente, Economía ha transmitido tener "una hoja de ruta propia" con independencia de las decisiones adoptadas por el Tribunal Supremo y la reacción de la administración estadounidense.

"La posición de España es firme: la Unión Europea debe avanzar con determinación en el refuerzo y la diversificación de su red de acuerdos comerciales con socios estratégicos, así como en la profundización de la integración y la competitividad del mercado único", han concluido las fuentes.