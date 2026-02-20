El nuevo presidente de Perú se reúne con el embajador de EEUU tras proponer que Jerí se mantuviera en el cargo

Durante la jornada, José Jerí compartió en sus redes sociales la importancia de mantener los vínculos con Estados Unidos, considerado por él como “principal socio estratégico”. En ese contexto, la reciente reunión entre el nuevo mandatario peruano, José María Balcázar, y el embajador estadounidense Bernie Navarro en Lima, refleja el interés de ambos países en la continuidad del diálogo y la cooperación, tras la destitución de Jerí en medio de una fase de marcada volatilidad política e institucional.

Según informó la Presidencia de Perú por sus redes sociales, el encuentro entre Balcázar y Navarro en Palacio de Gobierno sirvió para sostener y desarrollar los lazos de cooperación bilateral, con el objetivo de reafirmar el compromiso conjunto en áreas prioritarias para el desarrollo y la estabilidad en la región. Tal como consignó la misma fuente, la cita contó con la difusión de imágenes oficiales que respaldan la voluntad de ambas partes por mantener un canal de comunicación abierto y estable.

El medio detalló que esta reunión se inscribe en la serie de encuentros programados por Balcázar con distintos sectores políticos y diplomáticos en los días posteriores a su asunción. Esta ronda de diálogos ocurre en un contexto en el que Estados Unidos ha mostrado públicamente su preocupación por la regularidad en los cambios de la presidencia peruana. Unas horas antes de la votación parlamentaria que determinó la salida de Jerí, Bernie Navarro expresó que su país habría preferido que Jerí continuase en la jefatura del Estado, al considerar que “cambiar de presidentes seguido (...) no es normal”. Además, instó a los actores políticos peruanos a reducir la tensión y trabajar para realizar unas elecciones que garanticen estándares de dignidad y legitimidad, según publicó la prensa local.

La destitución de Jerí a manos del Congreso, impulsada por una moción de censura tras una serie de escándalos que desgastaron su gestión, significó el ascenso de Balcázar al cargo presidencial. De acuerdo con lo informado por distintos medios, Balcázar se convirtió así en el octavo presidente que asume el poder en Perú en el transcurso de los últimos diez años, acentuando la excepcional inestabilidad en la estructura política nacional y regional.

El Congreso, con la excepción del partido Fuerza Popular, apoyó a gran mayoría la salida de Jerí. En declaraciones a RPP recogidas en medios de referencia, Keiko Fujimori, principal referente de Fuerza Popular y líder opositora, señaló que no tiene previsto participar en los encuentros convocados por Balcázar en Palacio de Gobierno, aunque puntualizó que la posición final dependerá de lo que decida el comité ejecutivo de la formación. Fujimori explicó: “Mi respuesta personal es no, para eso existen los canales institucionales dentro del Congreso”, remarcando la autonomía institucional como vía de diálogo preferente para su organización.

De acuerdo con las publicaciones oficiales de la Presidencia, las reuniones iniciadas por Balcázar también incluyeron contactos con los principales líderes de partidos políticos, entre ellos Vladimir Cerrón, máximo dirigente de Perú Libre, actualmente prófugo de la justicia. Cerrón participó desde la distancia por medio de videoconferencia para ofrecer su visión en el proceso de consulta, según detalló la fuente presidencial. La invitación a diversas agrupaciones forma parte de un esfuerzo por reconstruir el consenso político tras los últimos acontecimientos.

El medio comunicó que, mientras avanza la serie de reuniones con diferentes fuerzas y sectores, la continuidad institucional y la estabilidad democrática siguen siendo motivos de atención tanto a nivel nacional como internacional. Manifestaciones públicas como la de Jerí, quien instó a su sucesor a no descuidar la relación estratégica con Estados Unidos, reflejan la inquietud sobre el rumbo político y económico del país.

La presencia de Estados Unidos en las conversaciones políticas peruanas, a través de su embajador, junto con su llamado a la moderación y la estabilidad democrática, se produce en medio de las dudas sobre la duración de los mandatos y el calibre de los compromisos internacionales adquiridos por sucesivos gobiernos. Según publicó la prensa regional, el escenario político peruano se mantiene en una fase marcada por la incertidumbre institucional y la preocupación por el impacto que puedan tener los relevos frecuentes en la máxima magistratura.