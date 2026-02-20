Edmundo Arrocet aclara la paralización de sus memorias con María Teresa Campos

A pesar de que estaba previsto que las memorias de Edmundo Arrocet, en las que va a contar al detalle cómo fueron los seis años de amor que vivió con María Teresa Campos, saliesen a la venta este mes de febrero, hace unos días conocíamos la noticia de que se habrían "paralizado". Y ahora es el humorista chileno, que ha reaparecido en el concierto de inicio de gira '50+1' de Los Chunguitos en Las Ventas, el que ha explicado en primera persona el problema que ha habido con su libro, y si éste verá finalmente la luz.

"No se paralizan, lo que pasa es que hay que cambiar muchas cosas, porque muchas cosas están hechas en base a fotografías y entonces hay que cambiar todo el tema, ¿no? Porque resulta que las fotografías, si no son compradas no te las permiten" ha aclarado, asegurando que este retraso en la publicación de su autobiografía junto a Teresa no se debe a que tenga "miedo", sino a que tiene que conseguir el permiso para incluir las instantáneas con la recordada presentadora en su historia.

Siendo Terelu Campos y Carmen Borrego las herederas universales de todo lo relativo a su madre, ¿cree que estarán por la labor de autorizarle para que utilice imágenes de la comunicadora o, por el contrario, intentarán torpedear sus memorias?: "Ah, no tengo idea de ello, yo eso no lo sé, creo que con Carmen o Terelu tengo dos fotos, con ellas no tengo más" ha apuntado echando balones fuera.

Optimista, espera poder solventar esto pronto y, "si todo va bien", será "a finales de marzo o principios de abril" cuando llegue a las librearías su libro. "Tengo casi todo hecho, en un 75%" ha revelado.

Edmundo no adelanta si hablará de los 40.000 euros que le dejó en su día a Teresa, aunque sí ha insistido en que tiene pruebs que documentan ese préstamo que, como ha asegurado, sus hijas todavía no le han devuelto: "Me dijeron 'cuando se venda la casa te voy a devolver el dinero'. Y no sé si habrá dinero, pero no me lo han devuelto para nada".

"A la larga creo que se van a dar cuenta de que me lo tienen que dar, porque creo que es lo correcto. Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa" ha comentado, confesando que no tendría "ningún problema" en reunirse con Carmen y Terelu. "Me encantaría hablar con ellas y que aclaren todo, porque yo contra ellas no tengo nunca nada. Nunca he hablado mal de ellas para nada" ha defendido.

"Ellas sí han hablado muy mal de mí, cosa que no me merezco. Yo si ellas hablan conmigo, no tengo ningún, problema, porque no tengo nada que decir en contra de ellas" ha zanjado, dejando la puerta abierta a una posible reconciliación a pesar de que sigue manteniendo que no iban a visitar a su madre: "La propia Teresita lo decía, está grabado eso. Así que nada, el resto que le pongan color y que digan lo que digan".