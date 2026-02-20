Detenido en Sudáfrica un hijo del expresidente de Zimbabue Mugabe tras un tiroteo en su residencia

En el exclusivo barrio de Hyde Park, en Johannesburgo, buzos y unidades especializadas de la policía sudafricana se desplegaron este jueves en la residencia de la familia Mugabe para localizar el arma utilizada en un tiroteo que dejó a un joven de 23 años gravemente herido. El incidente desencadenó la detención de Bellarmine Chatunga Mugabe, hijo del fallecido expresidente de Zimbabue, junto a otro sospechoso, ambos acusados de intento de asesinato, según consignó el diario sudafricano 'Mail & Guardian'.

Según confirmó el portavoz policial de la provincia de Gauteng, coronel Dimakatso Nevhuhulwi, dos hombres de 28 y 33 años fueron arrestados para ser interrogados, entre ellos Chatunga Mugabe. La víctima, identificada como un jardinero que trabajaba en la propiedad, recibió un disparo tras un desacuerdo con los detenidos y fue trasladada al hospital en estado crítico, reportó el medio 'Mail & Guardian'. El suceso tuvo lugar en un entorno residencial de alto nivel asociado a la familia del exmandatario Robert Mugabe, agregando notoriedad al hecho.

El medio SABC detalló que, en las horas posteriores al tiroteo, la policía formalizó la acusación de intento de asesinato contra los dos sospechosos. Paralelamente, al domicilio de la familia Mugabe acudieron varios agentes, entre perros de la unidad canina y equipos de detectives y forenses, enfocados en la recolección de pruebas y en el esclarecimiento de las circunstancias exactas del episodio violento.

La intervención se mantuvo activa durante varias horas tras el tiroteo, informaron 'Mail & Guardian' y SABC, quienes también describieron cómo el operativo policial se centró en recabar evidencias dentro y en los alrededores de la vivienda. La búsqueda del arma en cuestión incluyó la participación de buzos policiales, una medida destinada a asegurar todos los elementos relevantes para la investigación. Los detalles sobre el desarrollo del desacuerdo previo al disparo no se hicieron públicos, aunque el hecho de que la víctima fuera un empleado de la residencia refuerza la atención sobre el ambiente laboral dentro de la propiedad.

Mientras se desarrollaban los operativos, las autoridades se abstuvieron en un primer momento de aportar información sobre posibles cargos contra los implicados. Sin embargo, la actualización posterior de SABC confirmó las acusaciones formales de intento de asesinato contra los dos arrestados, incluido Mugabe. Respecto al estado de la víctima, tanto 'Mail & Guardian' como SABC coincidieron en señalar que la persona herida permanecía hospitalizada y enfrentaba una situación crítica derivada del disparo recibido.

La atención mediática se focalizó no solo en la conexión de los hechos con la familia del exlíder zimbabuense, sino también en el despliegue de recursos policiales de alto nivel, señal de la gravedad del incidente. La presencia policial y la movilización de unidades especializadas destacaron la relevancia social y judicial del tiroteo, según describieron los medios locales y las fuentes oficiales consultadas.